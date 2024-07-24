«Зараз співвідношення сил на полі бою на користь росії»: про що заявив головком Сирський

Сили оборони України ефективно використовують безпілотники-камікадзе дальнього радіусу дії для нанесення ударів углиб території росії. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian. За його словами, в результаті було вражено близько 200 об'єктів критичної інфраструктури росії, включно з військовими логістичними центрами, заводами, паливними та складами боєприпасів. Крім того, морські дрони потопили близько третини Чорноморського флоту росії. «Для них це стало справжньою пасткою, а для деяких кораблів — могилою», — вважає головнокомандувач ЗСУ.

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Також в інтерв'ю генерал повідомив, що якщо російські війська почнуть новий наступ у Запорізькій області, то ЗСУ зможуть дати їм гідну відсіч. Однак, як зазначив Сирський, наразі співвідношення сил на фронті схиляється на користь росії. Ворожі війська переважають за кількістю техніки у два, а іноді й у три рази. Також у росіян збільшилася кількість танків (з 1700 до 3500) і артилерії (з 4500 до 8900). Головнокомандувач зазначив, що чисельність російської армії становить до 520 тисяч осіб, і до кінця 2024 року планується збільшити цю цифру до 690 тисяч.

Тому одним із найнагальніших завдань ЗСУ наразі Сирський назвав залучення нових людей для заміни загиблих і поранених українських солдатів. Генерал наголосив, що без мобілізації неможливо створити необхідні резерви та бригади, особливо з огляду на збільшення чисельності російських сухопутних військ. «Дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. Сподіваюся, після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були в цей час. Де ви були, коли всі українці билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання», — зазначив військовий.

Також головнокомандувач ЗСУ заявив, що в України є план з деокупації Криму. За його словами, цей план є суворо засекреченою військовою таємницею, але він упевнений у його реалістичності. «Ми зробимо все можливе, щоб повернути міжнародно визнані кордони 1991 року. Наша мета — звільнити громадян, які страждають на окупованих територіях», — заявив Сирський.

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За словами головнокомандувача, Україна робить усе можливе для перемоги у війні. «Необхідно мати велику сміливість, щоб сказати, коли ми переможемо. Ми робимо все, щоб це сталося. Важливішого завдання для нас просто не існує», — заявив генерал Сирський.

Раніше повідомляли про те, що експерт проаналізував перші 150 днів Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ.

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