Щодня російські агресори тероризують Запоріжжя і область, обстрілюючи регіон ракетами, КАБами і артилерією. Попри це окупаційна влада має намір завезти на тимчасово окуповану територію Запорізької області щонайменше 50 тисяч росіян та представників інших народів, які проживають на території рф. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

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«Це політика насильницької зміни етнічного складу мешканців тимчасово окупованої території», — наголосив Федоров.

За його словами, російські окупанти планують привезти на окуповану територію «фахівців» з родинами, включаючи учасників «есвео», щоб змінити етнічний склад населення Запорізької області та зменшити можливість спротиву.

«Обіцяють „сприятливі умови для життя“ — очевидно за рахунок майна українців, які виїхали або не змогли довести право власності на житло чи землю», — додав Федоров.

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Іван Федоров підкреслив, що насильницька зміна етнічного складу окупованої території є злочином.

«Це підпадає під одну з ознак геноциду. росія — країна, яка чинить міжнародні злочини і має понести за це покарання», — заявив Федоров.

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Раніше військовий аналітик Петро Черник в інтерв’ю «ФАКТАМ» заявив, що якщо Україна програє цю війну, то росіяни українцям влаштують геноцид.

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