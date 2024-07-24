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Бур'яни пропадуть за ніч: рецепт найпростішої «гримучої суміші» проти рослин-шкідників

18:11 24 липня 2024
Бур&#39;яни

У липні садово-огородні роботи перебувають у самому розпалі. Досвідчені городники розповіли, як ефективно боротися з бур'янами, пише Telegram-канал «Дача Сад та город UA».

«Найпростіша домашня „гримуча“ суміш, очищує ділянку за ніч!» — пояснюють автори Telegram-каналу.

Знадобляться:
• 9% оцет;
• лимонна кислота;
• горілка;
• миючий засіб;
• вода

Оцет і лимонну кислоту беруть в кількості двох столових ложок, змішують, додають 50 мл горілки і вливають три склянки води. Ретельно розмішують, вливають в розпилювач і обробляють ділянки, що заросли травою.

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Як писали «ФАКТИ», раніше городники розповіли, що посадити в саду та городі у розпал літа.

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