Бур'яни пропадуть за ніч: рецепт найпростішої «гримучої суміші» проти рослин-шкідників
У липні садово-огородні роботи перебувають у самому розпалі. Досвідчені городники розповіли, як ефективно боротися з бур'янами, пише Telegram-канал «Дача Сад та город UA».
«Найпростіша домашня „гримуча“ суміш, очищує ділянку за ніч!» — пояснюють автори Telegram-каналу.
Знадобляться:
• 9% оцет;
• лимонна кислота;
• горілка;
• миючий засіб;
• вода
Оцет і лимонну кислоту беруть в кількості двох столових ложок, змішують, додають 50 мл горілки і вливають три склянки води. Ретельно розмішують, вливають в розпилювач і обробляють ділянки, що заросли травою.
Як писали «ФАКТИ», раніше городники розповіли, що посадити в саду та городі у розпал літа.87
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