«Ми дійсно зобов’язані»: Трамп заявив, що візьме участь у дебатах з Гарріс

Після того, як президент Байден вибув з президентських перегонів, колишній президент Дональд Трамп взяв на себе зобов'язання провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс — і сказав, що він «готовий» зіткнутися з нею не один раз. Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, відбудуться на телеканалі ABC News. Перед тим Трамп наполягав на проведенні дебатів на більш консервативному Fox News, називаючи ABC «жартом».

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Але під час телефонної конференції з журналістами Трамп заявив, що буде брати участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, де вони відбудуться, і сказав, що «був би готовий провести більше, ніж одні дебати», пише Politico.

Хоча Дональд Трамп сказав, що він «не в захваті від ABC» — який, за його словами, він дивився напередодні та дійшов висновку, що канал прихильний до президента Джо Байдена і Камали Гарріс — він сказав, що «дебати важливі для президентських перегонів».

«Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах», — сказав Трамп.

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У травні Трамп і Байден домовилися про проведення двох дебатів — 27 червня на телеканалі CNN і 10 вересня на телеканалі ABC.

Катастрофічний виступ Байдена на червневих дебатах зрештою змусив провідних демократів провести тижневу — і в кінцевому підсумку успішну — кампанію, щоб змусити його вийти з перегонів. Трамп сказав, що вважає, що Гарріс буде «легше» перемогти, ніж Байдена.

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Проте кампанія Дональда Трампа опублікувала меморандум від соціолога Тоні Фабріціо, в якому він стверджував, що у Гарріс буде «стрибок», який тимчасово випередить Трампа в опитуваннях.

«З огляду на те, що сталося за останні кілька днів, і її майбутній вибір віце-президента, немає сумнівів, що Гарріс отримає свій стрибок раніше, ніж з'їзд демократів, — написав Фабріціо. — І цей удар, швидше за все, почне проявлятися протягом наступних кількох днів і триватиме деякий час, поки перегони не заспокояться».

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Конференц-дзвінок кампанії Дональда Трампа був присвячений імміграції — питанню, яке колишній президент планує зробити центральним у своїх нападках на Гарріс. Конференц-дзвінок відбувся під час першого передвиборчого мітингу Камали Гарріс, який проходив поблизу Мілуокі, де минулого тижня відбувся Національний з'їзд республіканців.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку юриста-міжнародника про те, що новому президенту США під силу зробити так, щоб росія вела з нами конструктивний діалог, а не вимагала капітуляції.

Дональд Трамп і Камала Гарріс. Фотоколаж Financial Times

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