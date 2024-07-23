«Новому президенту США під силу зробити так, щоб росія вела з нами конструктивний діалог, а не вимагала капітуляції», — юрист-міжнародник

Одразу ж після замаху 13 липня на тепер вже кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа в Інтернеті з’явилися фотографії артилерійських снарядів, мін, ракет, на яких окупанти писали «За ухо Трампа!», «Хохлы, вы за Трампа ответите!» Не викликає сумніву, що путінський режим і мільйони росіян сподіваються, що в разі обрання цього політика президентом США, Сполучені Штати або припинять допомогу Україні, або значно її скоротять та будуть змушувати нашу країну погодитись на втрату окупованих територій, підписати мир з росією на вигідних їй умовах. Як можуть розвиватися події для України в разі перемоги Трампа на президентських виборах? На це та інші питання «ФАКТАМ» відповів юрист-міжнародник керівник проекту «Нотатки Атлантиста» Олександр Калініченко.

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«Сполученим Штатам, їх оборонній промисловості не вигідна відмова від підтримки України»

— Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах в США і відмовиться підтримувати Україну, то чи витягнуть європейські країни НАТО необхідний об’єм військової та фінансової допомоги нашій країні?

- Ми чули певні рефлексії від людей, які планують бути в його команді, щодо плану врегулювання (як вони це називають). Один з пунктів цього плану, дійсно, передбачає поставити Україну перед вибором: або надання допомоги і перемовини з росією, або м’яко кажучи, перегляд підтримки. Але, на мій погляд, навряд чи адміністрація Трампа піде на такі радикальні рішення. Адже вони не в інтересах самих Сполучених Штатів, їх економіки, зовнішньої політики.

Тепер щодо безпосередньо вашого питання. Щоб компенсувати фактор залежності від допомоги США, ініційоване поступове перекладання завдання допомоги на НАТО в цілому, як організацію. Думаю, що в рамках Європейського фонду миру, який наповнено саме для оперативного забезпечення України озброєннями та боєприпасами, країни Європейського союзу поступово за 3−5 років зможуть в значній мірі компенсувати можливий дефіцит постачання з США. Слід розуміти, що за один рік це зробити буде неможливо. Причому, по певним видам озброєнь замістити допомогу США буде нереально й за 10 років. Але Сполученим Штатам, їх оборонній промисловості відмова від підтримки України не вигідна. Тож з урахуванням цих інтересів Україна й має вести діалог з адміністрацією президента, якого обере американський народ.



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Щодо потенційних можливостей європейських країн НАТО в наданні військової допомоги Україні, буде доречно нагадати ініціативу Чехії з пошуку снарядів для України. Економіка Чеської Республіки не серед першої п’ятірки в НАТО. Але за рахунок свого досвіду і зв’язків на ринку озброєнь, Прага змогла частково закрити нашу потребу в цих боєприпасах. Такий досвід може бути масштабований іншими європейськими країнами.

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— Припустимо Трамп виграє президентські вибори і все ж почне вимагати від України сідати за стіл переговорів з росією. Якою, на вашу думку, має бути реакція керівництва нашої країни?

- Трамп, каже, що, якщо прийде до влади, закінчить бойові дії в Україні за 2−3 дні. Тобто, хоче швидкої перемоги за сценарієм: ось він став президентом, і всі домовились. Але з таким противником як росія, який налаштований на багаторічну війну, вихід один — надати Україні потенціал стримування, який зробить безперспективним продовження росією війни, оскільки вона нестиме величезні втрати і через це не матиме можливості досягти мети. Буде змушена принаймні вести з нами діалог, а не вимагати капітуляції.

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Тобто, рецепт миру — це надати Україні екстрадопомогу, в тому числі достатню кількість бойових літаків та засобів протиповітряної оборони, розмістити на території України військові навчальні центри НАТО для підготовки наших бійців. За такої підтримки України у Трампа будуть реальні можливості зупинити цю війну.

Сподіваюсь, Трамп і його оточення розуміють, що шлях ультиматумів Україні і обмеження її підтримки контрпродуктивний. Більш того — це, скажу ще раз, не в інтересах й самої адміністрації президента США.

В будь-якому разі завдання України — вести діалог з обома ключовими партіями Сполучених Штатів, терпляче формувати розуміння, що зупинити війну в наших інтересах. Але досягти миру реально, якщо партнери (передусім, США) нададуть нам такі додаткові аргументи у вигляді зброї, що наш супротивник буде зацікавлений або змушений сідати за стіл переговорів і вести перемовини.



— В такому разі, як ставитися до слів кандидата в віце-президенти США від Республіканської партії сенатора Джей Ді Венса про те, що для перемоги над росією Україні потрібна така величезна кількість озброєння, яку Сполучені Штати не зможуть її надати, тому, мовляв, немає сенсу допомагати Києву?

— Не будемо поспішати. Одна справа те, що він заявляє, як конгресмен, інша — що буде казати в його нинішньому статусі. Коли ми побачимо офіційну позицію Джея Ді Венса як кандидата у віцепрезиденти США і загалом позицію всієї команди Трампа, то, думаю, там все буде набагато більш зваженіше. Це, по-перше. По друге, не забувайте, що одні з ключових спонсорів Республіканської партії — це компанії військово-промислового комплексу США (так склалося історично). А вони, ясна річ, зацікавлені у замовленнях на виробництво зброї та боєприпасів.

Трамп вибрав в якості кандидата в віцепрезиденти США сенатора Джея Ді Венса, який виступав проти надання допомоги Україні

Також слід враховувати, що Сполучені Штати мають безпекові зобов’язання не тільки щодо України, але й інших країн, зокрема Ізраїлю, Тайваню, Південної Кореї. Я, думаю, не слід очікувати односторонньої відмови з боку США від виконання цих зобов’язань. Тож кандидат в віце-президенти має, скоріш за все, незабаром скорегувати свою позицію.

«Існує вірогідність альянсу між США і росією проти Китаю. Але це справа не 2−3 років»

— Щодо того, що Дональд Трамп вважає головним ворогом США не росію, а Китай. На вашу думку, на скільки вірогідне створення політичного союзу між Сполученими Штатами та рф проти Китаю?

- Таку ймовірність не слід виключати. Адже відносно національних інтересів Тихоокеанський регіон для США зараз на першому місці, а Європа, — на другому. За умови, якщо вдасться схилити росію припинити війну в Україні, відновити наш суверенітет над тимчасово окупованими територіями або консервувати поточну ситуацію на фронті, США можуть сісти за стіл перегорів з росією з метою, щоб вона перестала бути сировинним придатком Китаю. Пам’ятаймо, що в Піднебесній є достатньо всього, окрім природних ресурсів. Тож вірогідність альянсу між США та рф проти КНР є, але це справа не 2−3 років, а більшого часу.

— Думаєте, росія може стати надійним партнером США проти Китаю?

- Те, чи можна їй вірити і розглядати в якості прогнозованого партнера всі бачать на прикладі війни проти України: путінський режим системно бреше. Історія після завершення холодної війни та «еволюція» російської зовнішньої політики за 90-і роки тут показова. Думаю, Трамп і його радники це розуміють.

Дональд Трамп досі не пояснив, на яких умовах він пропонує укласти мир між Україною та росією

P. S. Днями президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC дав чітку однозначну оцінку можливому плану припинити війну за 24 години. Він пояснив, що ключове в такому плані те, якою ціною реально його реалізувати і хто буде платити цю ціну? Платити доведеться Україні власними територіями. «Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи», — заявив наш президент.

Нагадаємо, що Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Зеленським, як і раніше, до ладу не пояснив, на яких умовах він пропонує укласти мир — написав в соціальній мережі Truth Social фактично загальні речі: «Я вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся до мене, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання».

Зате добре відомий в Україні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в ефірі каналу ABC News висловився конкретніше, щодо можливого плану Трампа — Джонсон заявив про можливість досягненути миру завдяки демонстрації сили: «Я абсолютно впевнений, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він продемонструє силу. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки».

Раніше публікувалася думка аналітика про план припинення війни, у якому Україні пропонують залишити Донбас і погодитись на Крим з подвійним підпорядкуванням.

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