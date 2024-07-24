Порожній понад рік: що палац планує робити з котеджем принца Гаррі та Меган Маркл у Великій Британії

Колишній британський будинок герцога й герцогині Сассекських, котедж Фрогмор, залишається порожнім понад рік після того, як принц Гаррі та Меган офіційно звільнили його. Представники палацу на щорічному брифінгу з приводу Суверенного гранту заявили, що нових орендарів у маєтку у Віндзорському домашньому парку не з'явилося.

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Герцог та герцогиня Сассекські офіційно виїхали з будинку з чотирма спальнями 29 червня 2023 року, виплативши 2,4 млн фунтів стерлінгів за ремонт і оренду котеджу. Гаррі та Меган розповіли про те, як пакували речі, у своєму документальному серіалі на Netflix.

На брифінгу офіційний представник палацу сказав: «Протягом року котедж Фрогмор залишався порожнім. Я не думаю, що зараз я б спекулював на тому, хто буде майбутніми мешканцями котеджу», пише hellomagazine.

Гаррі й Меган переїхали до США зі своїм сином принцом Арчі після того, як відійшли від королівських обов'язків у 2020 році. Після тимчасового проживання в особняку голлівудського продюсера Тайлера Перрі в Беверлі-Гіллз подружжя купило будинок в Монтесіто за 15 мільйонів доларів. У 2021 році у пари народилася донька — принцеса Лілібет.

Коли герцог відвідав Великобританію у травні, щоб відзначити десяту річницю «Ігор Нескорених», він, як повідомляється, зупинився в готелі після того, як відхилив пропозицію свого батька, короля Чарльза, зупинитися в королівській резиденції.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі підшукує постійне житло в Лондоні.

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