Стала відома справжня причина, чому Меган Маркл не любить Кейт Міддлтон
Ворожість між Меган Маркл і Кейт Міддлтон була у всіх на виду. Обоє жили в Лондоні й оберталася в одних і тих же колах британської королівської родини. Але зараз між ними існує значна відстань. Маркл і принц Гаррі живуть у Сполучених Штатах Америки, тоді як Міддлтон залишається у Великій Британії і є набагато більш помітним членом сім'ї, пише Marca.
У серіалі Netflix «Гаррі та Меган», знятому самими герцогами Сассекськими, Маркл розповіла подробиці про те, як її, яка тільки опинилася в родині, дуже холодно прийняла Кейт. Свою першу зустріч з Кейт Міддлтон на кухні свого котеджу Фрогмор вона описала як менш ніж приємну. Майбутня королева відмовилася її обійняти.
Королівський журналіст Том Бауер пояснив у своїй книзі «Будинок Бекхемів», що колишня американська актриса миттєво зненавиділа принцесу Кейт, оскільки розуміла, що та не буде покірною.
Бауер написав: «Меган Маркл бачила себе новою принцесою Діаною, коли вперше приєдналася до королівської сім'ї».
Він стверджує: «Після першого королівського туру Гаррі та Меган в Австралії, який був визнаний успішним, колишня акторка серіалу „Костюми“ бачила себе наступницею покійної матері Гаррі, але зрештою була незадоволена своєю позицією в королівській ієрархії. Вона була незадоволена тим, що в королівській ієрархії вона була підпорядкована Кетрін, герцогині Кембридзькій і майбутній королеві. У світі знаменитостей Меган рейтинг залежав від багатства і слави. Як досвідчений оператор, Меган обманювала себе, думаючи, що її статус в королівській родині ставить її вище Вікторії (Бекхем. — Авт.) в соціальній ієрархії».
Він додав, що Меган була роздратована, коли дізналася, що Бекхеми значно багатші, ніж вона.
«Вони володіли п'ятьма будинками, мали постійний доступ до приватних літаків, запрошення плавати на яхтах і набагато більше грошей. А вона незабаром мала стати герцогинею», — написав Бауер.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, за що Бекхеми образились на принца Гаррі та Меган Маркл.271
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