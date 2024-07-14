Стала відома справжня причина, чому Меган Маркл не любить Кейт Міддлтон

Ворожість між Меган Маркл і Кейт Міддлтон була у всіх на виду. Обоє жили в Лондоні й оберталася в одних і тих же колах британської королівської родини. Але зараз між ними існує значна відстань. Маркл і принц Гаррі живуть у Сполучених Штатах Америки, тоді як Міддлтон залишається у Великій Британії і є набагато більш помітним членом сім'ї, пише Marca.

ВІДЕО ДНЯ

У серіалі Netflix «Гаррі та Меган», знятому самими герцогами Сассекськими, Маркл розповіла подробиці про те, як її, яка тільки опинилася в родині, дуже холодно прийняла Кейт. Свою першу зустріч з Кейт Міддлтон на кухні свого котеджу Фрогмор вона описала як менш ніж приємну. Майбутня королева відмовилася її обійняти.

Королівський журналіст Том Бауер пояснив у своїй книзі «Будинок Бекхемів», що колишня американська актриса миттєво зненавиділа принцесу Кейт, оскільки розуміла, що та не буде покірною.

Бауер написав: «Меган Маркл бачила себе новою принцесою Діаною, коли вперше приєдналася до королівської сім'ї».

РЕКЛАМА

Він стверджує: «Після першого королівського туру Гаррі та Меган в Австралії, який був визнаний успішним, колишня акторка серіалу „Костюми“ бачила себе наступницею покійної матері Гаррі, але зрештою була незадоволена своєю позицією в королівській ієрархії. Вона була незадоволена тим, що в королівській ієрархії вона була підпорядкована Кетрін, герцогині Кембридзькій і майбутній королеві. У світі знаменитостей Меган рейтинг залежав від багатства і слави. Як досвідчений оператор, Меган обманювала себе, думаючи, що її статус в королівській родині ставить її вище Вікторії (Бекхем. — Авт.) в соціальній ієрархії».

Він додав, що Меган була роздратована, коли дізналася, що Бекхеми значно багатші, ніж вона.

РЕКЛАМА

«Вони володіли п'ятьма будинками, мали постійний доступ до приватних літаків, запрошення плавати на яхтах і набагато більше грошей. А вона незабаром мала стати герцогинею», — написав Бауер.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, за що Бекхеми образились на принца Гаррі та Меган Маркл.

РЕКЛАМА

271

Читайте нас у Facebook