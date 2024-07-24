Пенсійне посвідчення не відображається у «Дії»: що потрібно зробити

Відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення. За допомогою мобільного застосунку «Дія» може додатково формуватися відображення в електронній формі інформації, що міститься в пенсійному посвідченні. На сьогодні в «Дії» є пенсійні посвідчення, видані з 2014 року. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

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Якщо посвідчення було оформлене раніше, то для того, щоб воно відображалось засобами «Порталу Дія», необхідно подати до Пенсійного фонду України заяву про заміну пенсійного посвідчення.

«Подати заяву щодо оформлення / заміни пенсійного посвідчення можна до будь-якого зручного відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Пенсійного фонду України або дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку „Пенсійний фонд“», — повідомили уу відомстві.

Раніше «ФАКТИ» писали, як відновити втрачене пенсійне посвідчення.

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