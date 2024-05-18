Пенсійний фонд визнав помилку і пенсіонерам почали повертати гроші: в чому справа

Українські пенсіонери звикли до того, що суперечки з ПФУ не мають багато сенсу — навіть відносно дати отримання виплат, адже фонд — потужна організація, яка має своїх кваліфікованих юристів.

ВІДЕО ДНЯ

Але днями трапилася несподівана історія — Пенсійний фонд визнав свою помилку і почав повертати гроші пенсіонерам і робити перерахунок тим, хто з 1 березня недоотримав індексацію. Про розповідає у відео експерт та журналіст Сергій Коробкін.

За його словами, черговий лист із цього приводу надійшов до редакції газети «На пенсії» від пенсіонера на ім’я Олександр. Він повідомив, що з 1 березня його пенсія не зросла ні на копійку. За його словами, пенсію призначили за віком у грудні 2020 року, перші три роки її не індексували на оголошені відсотки, а тільки додавали по 100−135 гривень.

Олександр сподівався, що цього року нарешті проведуть повноцінну індексацію, але пенсія не змінилася. Тоді він написав листа до Пенсійного фонду, і йому повідомили, що з 1 березня все-таки додали 100 грн. Експерт Сергій Коробкін вивчив інформацію, докладену до листа. Там був протокол розрахунку пенсії та висновок про те, що основний розмір пенсії Олександра в березні проіндексували та збільшили, але на таку саму суму зменшили індексаційні надбавки, встановлені в попередні роки, — 100 і 135 грн відповідно.

РЕКЛАМА

Таким чином загальний розмір пенсії залишився без змін.

Подібні випадки розглядалися раніше, але в цій історії з’явився новий поворот.

РЕКЛАМА

Експерт нагадав, що згідно з обіцянкою уряду з 1 березня всі пенсії проіндексують, не менше, ніж на 100 гривень. Однак багато людей, які вийшли на пенсію саме 2020 року, за фактом залишилися без підвищень. Сталося це через особливості розрахунку.

На думку експерта, у своїй відповіді пенсіонеру Пенсійний фонд завуальовано визнає помилку і несправедливість, яка сталася. Представники ПФУ зазначили, що переглянуть пенсію Олександра і з 1 березня знову збільшать її на 100 грн.

РЕКЛАМА

Важливо, що лист від Олександра надійшов у квітні, пізніше він підтвердив редакції, що дані про підвищення пенсії на 100 грн з 1 березня в електронному кабінеті вже оновилися.

Про аналогічні випадки повідомили й інші пенсіонери.

Також Сергій Корбкін у відео дав поради про те, як змусити Пенсійний фонд збільшити пенсію, що робити, якщо людині не нарахували індексаційну надбавку, та чи всі пенсіонери мають отримати більшу пенсію з 1 березня.

Нагадаємо, що вже у червні збільшать виплати декому з працюючих пенсіонерів, які станом на 1 квітня отримали 24 місяця додаткового стажу.

543

Читайте нас у Facebook