Нового начальника КП «Київський метрополітен» арештували: що відомо

У Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт виконувача обов’язків начальника КП «Київський метрополітен». Також підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Термін дії запобіжного заходу встановлено до 23 вересня 2024 року.

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Іншому підозрюваному у справі — начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен» — запобіжний захід Подільський районний суд Києва обиратиме о 14:30.

У поліції нагадали — посадовці підозрюються у службовій недбалості, яка призвела до масштабної аварії у метрополітені — підтоплення тунелів та просідання ґрунту над ним між станціями метро «Деміївська» — «Либідська». Аварія, яка сталася у грудні 2023 року, спричинила тимчасове обмеження руху потягів на декількох станціях «синьої гілки» та повне закриття половини станцій «синьої» гілки столичного метрополітену.

Слідством було встановлено, що руйнування елементів споруди тунелю метрополітену тривало протягом 14 (!) років, а службові особи КП, усвідомлюючи можливість настання тяжких наслідків від експлуатації тунелю — приховували факти критичного стану.

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Після виявлення просідання грунту КП «Київпастранс» було вимушено запустити тимчасові маршрути наземного транспорту, це завдало територіальній громаді столиці збитків, на суму понад 138,5 млн грн. «Київський метрополітен» в свою чергу, зазнав збитків на суму майже 26 млн грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Згідно санкції статті, яку інкримінують посадовцям, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що відновлення повноцінного руху поїздів метро по лінії «Теремки-Героїв Дніпра» попередньо заплановане на кінець літа-початок осені.

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