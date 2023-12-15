Проблема з метро у Києві: пасажирам компенсуватимуть вартість проїзду у наземному транспорті під час пересадки

Після того, як кілька станцій столичного метрополітену були закрити через аварійних стан, а схема перевезення пасажирів була змінена на «човниковий» у підземці та наземним громадським транспортом, Київрада ухвалила рішення, аби унеможливити переплату за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції «Либідська».

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«Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобусі та тролейбусі через закриті 6 станцій „синьої“ гілки метро», — повідомив мер Києва Віталій Кличко та додав, що маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме 8 гривень.

За його словами, під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро, платитиме тільки за одну поїздку.

Така система має запрацювати з понеділка, 18 грудня. Деталі має опублікувати «Київ Цифровий».

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Нагадаємо, що влада повідомляла про новий тимчасовий автобусний маршрут від «Либідської» до «Деміївської».

А правоохоронці у рамках провадження щодо аварійного стану столичної підземки приходили з обшуками до «Київського метрополітену», «Метробуду» та структурних підрозділів КМДА.

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Фото зі сторінки КМДА у соцмережах

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