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Політика

Поступився посадою головному інженеру: начальник київського метро написав заяву на звільнення

14:08 15 березня 2024
Віктор Брагінський
Інф. «ФАКТІВ»

Керівник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський вирішив не чекати закінчення реконструкції «синьої» гілки у вересні і звільнитися.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації у Telegram.

«Начальник КП „Київський метрополітен“ Віктор Брагінський написав заяву на звільнення», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер «Київського метрополітену» Віктор Вигівський.

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Цілком можливо, що на рішення Брагінського вплинуло рішення мера Києва Віталія Кличко відсторонити Брагінського від виконання обовʼязків керівника київського метро. Як зазначив міський голова, причиною такого рішення стало розслідування журналістів.

В самому ж розслідуванні Bihus.Info, нагадаємо, йшлося про те, що мама-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири, сестра — землю за величезними цінами, а «колишня» дружина-мільйонерка будує дачу в Козині. Окрім того, розбудовою столичного метрополітену активно займаються близькі люди самого Брагінського.

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