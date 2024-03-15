Поступився посадою головному інженеру: начальник київського метро написав заяву на звільнення
Керівник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський вирішив не чекати закінчення реконструкції «синьої» гілки у вересні і звільнитися.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації у Telegram.
«Начальник КП „Київський метрополітен“ Віктор Брагінський написав заяву на звільнення», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер «Київського метрополітену» Віктор Вигівський.
Цілком можливо, що на рішення Брагінського вплинуло рішення мера Києва Віталія Кличко відсторонити Брагінського від виконання обовʼязків керівника київського метро. Як зазначив міський голова, причиною такого рішення стало розслідування журналістів.
В самому ж розслідуванні Bihus.Info, нагадаємо, йшлося про те, що мама-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири, сестра — землю за величезними цінами, а «колишня» дружина-мільйонерка будує дачу в Козині. Окрім того, розбудовою столичного метрополітену активно займаються близькі люди самого Брагінського.35
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