«Є загиблі»: Сергій Бабкін про ракетний удар, під який потрапив разом з дружиною

Популярний співак Сергій Бабкін розказав подробиці ракетної атаки на Харків та показав, як відновлюється після жахливих подій. Нагадаємо, вранці 24 липня росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Одна з ракет прилетіла у приватний сектор Харкова, де винаймали будинок подружжя Бабкіна разом з друзями. Вибух стався у пʼяти метрах від їх дому та забрав життя людей, які були у сусідньому будинку.

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«Сьогодні в нас, можна сказати, другий день народження, або день чудесного спасіння, — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Сергій Бабкін. — Ракета йбн рсн розірвалася просто за стіною. Будинку, який стояв поруч з нашим, більше немає. І цей жах вже третій рік поспіль переживають мільйони українців!

Ми живі і неушкоджені. Дякуємо всім за підтримку, увагу та співчуття!«

Нагадаємо, нещодавно сімʼя Бабкіна повернулася до України з за кордону, де мешкала з початку повномасштабного вторгнення.

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«Величезна підтримка незламному Харкову від Чернігова! — написали у коментарях. — Тримайтеся, рідненькі».

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«У будинку поруч є постраждалі?» — запитали підписники.

«Є загиблі», — коротко відповів Сергій.

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«Скільки жаху в очах Сергія, — прокоментували фото співака з дружиною. — Тримайтеся».

Пізніше Бабкін виклав відео, на якому він відпочиває у басейні, та підписав: «Дякую!»

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярний співак, харковчанин Міша Крупін став добровольцем.

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