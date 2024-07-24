«Прилетіла С-300 в будинок поруч»: родина Сергія Бабкина потрапила під ракетний обстріл

Популярний артист Сергій Бабкин та його дружина Сніжана, які на початку війни разом з трьома дітьми виїхали за кордон, потрапили під ракетний обстріл Харкова. Це трапилось під час масованого ранкового удару ворога по місту 24 липня. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі написала дружина Сергія Сніжана.

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«Ми з друзями зняли будинок на ніч, — уточнила Сніжана. — На цій території був ще один. 5 метрів від нашого. Другий будинок зняли 2 пари. Сьогодні о 5 ранку прилетіла С-300 в будинок поруч. Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції, пожежники. Нам всім неймовірно пощастило! Досі шум в голові. Дякуємо, що живі».

Нагадаємо, Сергій Бабкин вперше після початку великої війни повернувся до Харкову восени 2022 року. Нещодавно Сніжана викладала світлини зі старшим сином Артуром, який здобув освіту в українській школі у Мюнхені.

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На фото у заголовку Сергій Бабкин з дружиною Сніжаною та старшим сином Артуром

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