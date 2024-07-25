Чекайте змін на початку осені: відомий екстрасенс Сабухі Іманов — про перебіг подій на фронті

Три роки війни втомили українців, і, здається, багато хто вже згоден відмовитись від повернення територій задля того, щоб отримати перепочинок від повідомлень з фронту, звісток про смерті людей, обстрілів та блекаутів.

ВІДЕО ДНЯ

Більшість наших співвітчизників були налаштовані на швидке закінчення війни, і в цьому їх запевняли «спеціалісти» по прогнозам — екстрасенси, віщуни, тарологи тощо. Зараз вони роблять вигляд, що начебто про таке навіть не йшлося. Втім, є серед них один спеціаліст, переможець «Битви екстрасенсів» на каналі СТБ Сабухі Іманов, який ще на початку року говорив, що ситуація на фронті зміниться восени.

Про це він нагадав у ефірі Youtube-каналу «Мій світ».

«Я вже півроку говорю про те, що з літа-початку осені для України все зміниться. Я говорив, що навесні почне надходити допомога, влітку її об'єм побільшає, а восени Україна вже не просто захищатиметься, а посилюватиметься», — говорить екстрасенс.

РЕКЛАМА

Зокрема, не виключено, що партнери прямо включаться у захист українського неба і разом із Повітряними Силами досягнуть 100%-го його закриття.

Пан Сабухі впевнений, що наступний рік буде останнім воєнним роком, в якому Україна закінчить бойові дії на території росії, але рух до цього почнеться з осені цього року.

РЕКЛАМА

«Посилення буде настільки відчутним, що у нас буде враження, що начебто ми вступили в Європейський Союз», — говорить Сабухі Іманов.

Також він радить не надто переживати через деякі загострення у стосунках з європейськими партнерами, наприклад, з тією ж Польщею, якій господар кремля ще у 2015 році пропонував «поділити» територію України.

РЕКЛАМА

«Але Польща не погодилася і не погоджуватиметься», — впевнений екстрасенс.

Інша справа — Угорщина, яку очолює «проросійський» Віктор Орбан. Але й там народ не має до його позиції жодного стосунку, і на початку наступного року конфлікт між ними посилиться настільки, що Орбан втратить свою посаду.

<br />

Нагадаємо також про видіння, що його праведний старець отримав про кінець війни в Україні.

169

Читайте нас у Facebook