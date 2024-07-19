Європейський протест проти «миротворчої» діяльності Орбана: ще одна країна приєднується до блокування головування Угорщини

Міністр закордонних справ Данії, яка готує українських пилотів для F-16, заявив, що країна не відправлятиме міністрів на неформальні урядові зустрічі, пов'язані з головуванням Угорщини в ЄС. Все це на знак протесту проти переговорів прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентами росії та Китаю, пише Reuters.

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Орбан провів переговори про потенційну мирну угоду щодо України з президентом росії путіним і президентом Китаю Сі Цзіньпіном на початку цього місяця, що викликало обурення деяких лідерів ЄС, які застерегли від умиротворення москви і заявили, що Орбан не говорив від імені блоку з 27 країн.

На початку липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, де він запропонував, щоб Україна припинила вогонь перед мирними переговорами з рф. Пізніше вирушив на переговори з путіним, а потім — до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Посли країн ЄС розкритикували Орбана за його «мирну місію», а депутати Європарламенту закликали позбавити Угорщину права вето. Невдовзі шість країн заявили, що не будуть відправляти своїх міністрів на засідання Угорщини, які будуть організовані в рамках її головування в Раді ЄС. Це Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія.

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Раніше повідомлялося, що незважаючи на падіння довіри в Євросоюзі до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, юридично Угорщину не можна позбавити головування в Раді ЄС, пояснила віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова.

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