Поховали лише через сім місяців: у бою за Роботине загинув сирота з Вінниччини

У селі Білоусівка попрощалися із загиблим військовослужбовцем Андрієм Каракоєм. Захиснику, який дуже любив життя та Україну, навіки 42 роки, повідомляє Тульчинська громада.

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«Андрій ріс в звичайній сільській родині, де виховувалося двоє дітей. Батьки померли у молодому віці. Після закінчення 9 класів майбутній воїн переїхав у село до дідуся, з яким проживав та доглядав його до смерті. Працював Андрій на різних роботах у рідному йому селі, ще юнаком працював на колгоспному току, доглядав та обкошував сільське кладовище, ніколи нікому не відмовляв у допомозі, усім старався допомогти. Працював на будівництвах у різних містах України. Сімʼї Андрій не встиг створити, його розрадою були племінники, він був люблячим братом, доброзичливим сусідом, добрим та щирим дядечком та просто порядною людиною».

Під час повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Андрій Каракой був одним із перших, хто став на захист разом із іншими чоловіками чергуючи на блокпості.

Був мобілізований на військову службу 29 грудня 2022 р. Тульчинським РТЦК та СП Вінницької області. Служив навідником механізованого відділення.

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«19 грудня 2023 року Андрій Васильович вийшов на свій останній бій. Під час виконання бойового завдання загинув в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Поповнила небесне військо і відлетіла у вічність душа ще одного героя — захисника».

Довгою та уквітчаною квітами з державними прапорами була дорога Андрія на малу батьківщину. Поховали воїна на кладовищі в селі Білоусівка, де і пролунав для нього останній гімн України. Почесна варта здійснила військовий салют пошани.

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Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині поховали бійця, який пішов на фронт добровольцем.

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