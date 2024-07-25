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Суспільство та люди

У Кам’янському лікують за допомогою іповенції: мер міста Білоусов розповів про ефект

16:27 25 липня 2024
Мер Кам'янського Андрій Білоусов

У прифронтовому Кам’янському, яке вже неодноразово показувало різні рівні та напрямки міцної підтримки громади, не зупиняються на досягнутому. Так, у червні поточного року там запровадили соціальну програму іповенції, щоби допомогти краще адаптуватися військовослужбовцям, дітям вимушених переселенців, дітям загиблих героїв до мирного життя. Про це розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

«Ми запровадили у Кам’янському соціальну програму іповенції. Це спілкування та взаємодія з конями. Заняття проходять на базі кінного двору «Отаман», — розповів мер Білоусов.

За його словами, ця опція спрямована на адаптацію військовослужбовців до мирного життя, психоемоційне та фізичне розвантаження дітей з родин вимушених переселенців, дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України та дітей з інвалідністю.

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«Під час групових чи індивідуальних занять діти контактують з конями та іншими тваринами, для малечі проводять прогулянки на конях у візку, екскурсії, уроки малювання та інше. Під наглядом батьків з дітьми працюють кваліфіковані фахівці: іпотерапевт, реабілітолог та психолог», — продовжив він.

Щоб пересвідчитися у користі таких занять, міський голова відвідав одне з них. Там Білоусов поспілкувався з батьками, дітьми та спеціалістами.

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«Діти отримують багато позитивних емоцій та яскравих вражень від такого дозвілля на свіжому повітрі», — поділився він.

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Раніше ФАКТИ розповіли про запровадження у Кам’янському комплексні програми соцзахисту та підтримки та про те, як місто готується до складного опалювального сезону.

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