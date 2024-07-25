У Кам’янському лікують за допомогою іповенції: мер міста Білоусов розповів про ефект

У прифронтовому Кам’янському, яке вже неодноразово показувало різні рівні та напрямки міцної підтримки громади, не зупиняються на досягнутому. Так, у червні поточного року там запровадили соціальну програму іповенції, щоби допомогти краще адаптуватися військовослужбовцям, дітям вимушених переселенців, дітям загиблих героїв до мирного життя. Про це розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

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«Ми запровадили у Кам’янському соціальну програму іповенції. Це спілкування та взаємодія з конями. Заняття проходять на базі кінного двору «Отаман», — розповів мер Білоусов.

За його словами, ця опція спрямована на адаптацію військовослужбовців до мирного життя, психоемоційне та фізичне розвантаження дітей з родин вимушених переселенців, дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України та дітей з інвалідністю.

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«Під час групових чи індивідуальних занять діти контактують з конями та іншими тваринами, для малечі проводять прогулянки на конях у візку, екскурсії, уроки малювання та інше. Під наглядом батьків з дітьми працюють кваліфіковані фахівці: іпотерапевт, реабілітолог та психолог», — продовжив він.

Щоб пересвідчитися у користі таких занять, міський голова відвідав одне з них. Там Білоусов поспілкувався з батьками, дітьми та спеціалістами.

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«Діти отримують багато позитивних емоцій та яскравих вражень від такого дозвілля на свіжому повітрі», — поділився він.

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Раніше ФАКТИ розповіли про запровадження у Кам’янському комплексні програми соцзахисту та підтримки та про те, як місто готується до складного опалювального сезону.

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