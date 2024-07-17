«У місті діє комплексна програма соцзахисту та підтримки»: мер Кам’янського Білоусов провів зустріч з ветеранами сучасної війни

Мер Кам’янського Андрій Білоусов провів зустріч із захисниками України — ветеранами сучасної війни, які мешкають у місті. Про це міський очільник повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

ВІДЕО ДНЯ

«Зустрівся із нашими Героями, захисниками України — ветеранами, які мешкають у Кам’янському. Разом зі своїми заступниками та керівником громадської організації „Патріот-2015“ Павлом Некритим», — сказав Білоусов.

За його словами, міська влада розповіла воїнам про ветеранську політику територіальної громади, яка спрямована на соціальну підтримку, фізичну та психологічну реабілітацію.

РЕКЛАМА

«У місті діє комплексна програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. У вересні минулого року ми відкрили Центр соціальної підтримки ветеранів війни, де можна отримати всю необхідну інформацію щодо пільг, прав, гарантій та інших можливостей, які передбачені державними та місцевими програмами. Також в Центрі надання адміністративних послуг запроваджено комплексну послугу „Я — ветеран“, яка передбачає надання 351 послуги. У вересні минулого року за підтримки начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака ми першими в області відкрили Центр психічного здоров’я та медичної реабілітації. Він працює на базі міської лікарні № 1», — розповів мер міста.

Також, за його словами, у створеному комунальному закладі «Незламні», який займається комплексною фізичною адаптацією осіб, постраждалих внаслідок війни, та осіб з особливими потребами, є переможці та призери чемпіонатів Європи та України.

РЕКЛАМА

А ще, за словами Білоусова, у вересні розпочне роботу багатофункціональний Центр соціальної підтримки Захисників і Захисниць та їхніх родин.

РЕКЛАМА

«Вислухали питання та пропозиції ветеранів щодо забезпечення їхніх потреб, обговорили подальшу взаємодію для того, щоб вони могли максимально швидко та легко адаптуватися до мирного життя після фронту», — додав мер.

Раніше мер Кам’янського Білоусов розповів про створення у місті електронної книги пам’яті.

37

Читайте нас у Facebook