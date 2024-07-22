Андрій Білоусов розповів, як Кам’янське готується до зими: перші подробиці

Ця зима в Україні ризикує стати найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українці мають вже зараз запасатися всім, чим тільки можна, та розраховувати на власні сили й робити все для того, щоб якомога менше залежати від постачання тепла та електроенергії з боку місцевої влади. Проте в прифронтовому Кам’янському міський голова Андрій Білоусов, розуміючи всі виклики, які постали, вже опікується питанням автономії під час відключень.

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«Продовжуємо встановлювати генератори на котельні, які взимку опалюють лікарні, школи та дитячі садочки. Ми забезпечили генераторами всі наші три відділення ЦНАП, щоб в період відключень електроенергії адміністратори могли працювати, надаючи людям необхідні послуги», — розповів Білоусов.

За його словами, всі лікарні, де є стаціонари, також забезпечені генераторами.

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«Всі дитячі садочки нашого міста працюють в офлайн-режимі майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Навіть зараз, в період відключень світла, Кам"янське — одне з небагатьох міст України, де 100% дитячих садочків працюють офлайн в повну зміну. Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, дошкільні навчальні заклади обладнані зарядними станціями EcoFlow для забезпечення мінімальної потреби в роботі холодильників. В цих умовах кухарі виходять на роботу вночі, поки є світло, та готують дітям їжу. І надалі продовжимо оснащувати дитячі садочки генераторами, зарядними станціями та іншим обладнанням, щоб мінімізувати всі проблеми, пов"язані з відсутністю електричної енергії», — поділився досвідом своєї громади мер міста.

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Він також додав, що продовжує встановлювати генератори й на об"єкти критичної інфраструктури.

«Також написали листа на Кабінет Міністрів України з проханням не застосовувати графіки погодинних відключень світла взимку в багатоквартирних будинках районів Соцмісто, „БАМ“ та проспекту Ювілейний, адже люди використовують тут для обігріву електричне опалення», — зазначив Білоусов.

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Раніше мер Кам’янського Андрій Білоусов розповів про ветеранську політику територіальної громади, яка спрямована на соціальну підтримку, фізичну та психологічну реабілітацію воїнів.

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