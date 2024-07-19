Увечері 19 липня невідомий вчинив замах на мовознавицю Ірину Фаріон. Громадська діячка померла у лікарні. Медики боролися за її життя до останнього, але її серце не витримало. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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«Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти! Дякую правоохоронним органам, які активно працюють над цим. Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність. Вічна памʼять», — написав Садовий у своєму телеграм-каналі

Він також додав, що громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто знав її та любив.

Раніше керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила про стан Фаріон.

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«Ірина Фаріон у критичному стані з ознаками відкритого проникаючого поранення голови. Стан критичний — глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень. Станом на зараз проведено операцію первинної хірургічної обробки рани голови. Ми продовжуємо боротися за її життя», — розповіла вона.

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