41.30 / 41.92 45.08 / 45.85
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ірина Фаріон померла у лікарні, — мер Садовий

23:55 19 липня 2024
Ірина Фаріон

Увечері 19 липня невідомий вчинив замах на мовознавицю Ірину Фаріон. Громадська діячка померла у лікарні. Медики боролися за її життя до останнього, але її серце не витримало. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти! Дякую правоохоронним органам, які активно працюють над цим. Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність. Вічна памʼять», — написав Садовий у своєму телеграм-каналі

Він також додав, що громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто знав її та любив.

Раніше керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила про стан Фаріон.

РЕКЛАМА

«Ірина Фаріон у критичному стані з ознаками відкритого проникаючого поранення голови. Стан критичний — глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень. Станом на зараз проведено операцію первинної хірургічної обробки рани голови. Ми продовжуємо боротися за її життя», — розповіла вона.

РЕКЛАМА

208

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ключі від дому

У ухилянта можуть конфіскувати нерухомість, яка належить не тільки йому, — адвокат

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон померла у лікарні, — мер Садовий

Знаки зодіаку

Мрії цих трьох знаків зодіаку здійсняться вже наступного тижня

кабачки

Незрівнянні кабачки з часником: як приготувати смачну закуску на зиму

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту