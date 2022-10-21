Не висаджуйте озимий часник у місці, де росла морква: кілька важливих порад городникам

Багато українських садівників вважають за краще висаджувати часник восени. Це потрібно зробити щонайменше за місяць-півтора до початку стабільних морозів.

Також, щоб часник виріс здоровим і великим, потрібно правильно підбирати попередні культури, які виросли на грядці до часнику. Потрібно заздалегідь складати свій графік посадок і планувати ділянку, щоб перед часником не росли погані попередники, пише Моя дача. Сад и огород.

Так, не можна висаджувати часник після зелені, петрушки, селери, пастернаку, редиски та моркви. Після пряних трав ця культура також дуже погано зростатиме. Якщо не хочете, щоб весь часник на ділянці був з'їдений нематодою, то не висаджуйте його після цукрових буряків, ріпаку та картоплі.

Досвідчені садівники давно зрозуміли, що часник погано росте після сімейства цибулиних, таких як шалот, порей та інші. А ще не варто висаджувати часник після нарциса та гвоздики, у них загальні хвороби, і це може зашкодити вашим посадкам часнику.

А ось після бобових часник висаджувати можна та потрібно. На такій ділянці ви можете не перейматися збереженням врожаю. Горох та квасоля — це найпопулярніші попередники часнику в наших краях. Так само чудово росте часник після сидеральних та кормових рослин, таких як: гірчиця, конюшина та люцерна, всіх крім вівса та ячменю.

Також можна вирощувати часник після гарбузової грядки: огірків, патисонів та кабачків. Всі ці культури залишаються дозрівати до осені і після них відразу можна вирощувати часник. Але попередньо землю потрібно удобрити та розпушити, після чого почекати пару тижнів.

Капуста це в цілому поганий попередник для часнику, але за винятком кольорової та ранньої білокачанної. Після цих двох видів ви цілком може виростити добрий урожай часнику.

Раніше «ФАКТИ» розповіли три правила вирощування часнику, які має знати кожен городник, а також про те, що потрібно зробити перед посадкою цибулі під зиму.

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram