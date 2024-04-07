Що посадити на грядці там, де раніше росла морква: радять досвідчені городники

Морква є одним з основних овочів на городах українців. Для того, щоб отримувати хороший врожай потрібно дотримуватися правил сівозміни, пише useti.org.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Досвідчені городники розповіли, що можна садити після моркви. Насамперед варто зазначити, що після моркви можна знову висадити цю культуру. Але досвідчені городники кажуть, що такий спосіб підійде лише на крайній випадок.

Після моркви чудово зростатимуть пасльонові: картопля, томати, баклажани та перець. Порадують урожаєм на таких грядках також бобові культури. Але найчастіше їх використовують як сидерат, оскільки вони відмінно рихлять ґрунт, насичують його азотом.

Також приживуться на грядках всі види капусти, цибуля, часник, буряк та полуниця.

РЕКЛАМА

В той же час є культури, які не можна садити після моркви. Так, для парасолькових (кріп, кінза, петрушка, кмин) слід вибрати інші грядки. Справа в тому, що ці культури уражаються одними хворобами та шкідниками.

Морква сильно виснажує ґрунт, тому гарбузові та баштанні навряд чи дадуть якісне плодоношення. Не потрібно розраховувати, що після коренеплоду нормально зростатимуть зелень та прянощі. Йдеться про шпинат, коріандр, базилік, м’яту чи цибулю на перо.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що треба зробити, щоб морква була соковитою та великою, а також як правильно доглядати за цією культурою.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook