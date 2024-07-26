Спека повернеться у вихідні, але незабаром знову відступить: яку погоду обіцяють українцям синоптики найближчими днями

Синоптикиня Наталія Діденко підтвердила свій попередній прогноз щодо спекотних вихідних, а також розповіла про «контрастну» п'ятницю, 26 липня.

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«П'ятниця буде в Україні температурно контрастною. Від +20 градусів на заході до +32 градусів на півдні та сході. Я вже не кажу про +13+16 градусів у нічні години», — каже синоптикиня й детально розповідає, на яку погоду очікувати в регіонах:

В західних областях очікується +20+26 градусів;

На півночі +26+30 градусів;

На сході передбачається +29+32 градуси;

У центрі +26+31 градус;

На півдні +29+32 градуси.

Дощі з грозами очікуються в західній частині України, до вечора опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини. На решті території України — сухо та сонячно.

У Києві 26 липня очікується помірна спека, +27+29 градусів, часом до +30 градусів. Дощ можливий місцями ввечері у п'ятницю.

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Фото Н.Діденко

«У суботу-неділю, 27 та 28 липня, в Україні буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме +28+33 градуси, у неділю на півдні +33+36 градусів. На наступному тижні в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки», — додала синоптикиня.

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Прогноз на 27 липня

Прогноз на 28 липня

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Тим часом в «Укргідрометцентрі» попереджають, що 26 липня очікуються небезпечні метеорологічні явища в Україні

Фото "Укргідрометцентру"

26 липня в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині подекуди град та шквали 15−20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що нинішнім літом аномальна спека побила одразу три температурні рекорди у столиці 11 липня — мінімальна, максимальна та середньодобова температури виявилися значно вищіми за попередні рекордні показники.

Фото Pixabay

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