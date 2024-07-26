У серпні-2024 життя цих знаків зодіаку зміниться назавжди

Астрологи, які раніше розповіли, кому пощастить в останні шість днів липня, назвали знаки зодіаку, життя яких зміниться у серпні.

Овен

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4 серпня молодик у знаку Лева відбудеться у вашому п'ятому будинку, який відповідає за творче самовираження, романтику та стосунки з дітьми. Це чудовий час для нових починань, зміцнення впевненості та демонстрації своїх талантів. Венера переміститься у ваш шостий будинок, тому необхідно фокусуватися на особистому розвитку та турботі про здоров'я. Будьте уважні до свого розкладу і не забувайте про власні потреби, уникаючи надмірного навантаження, інформує Ukr.Media.

5 серпня Меркурій розпочне ретроградний рух у шостому будинку, що вимагатиме переосмислення робочих звичок та рутинних справ. Можливо, доведеться зіткнутися з труднощами, але цей час ідеально підходить для саморозвитку та покращення своїх навичок. 14 серпня Меркурій повернеться до вашого п'ятого будинку, надаючи можливість для переосмислення своїх творчих планів та стосунків.

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Близнята

Для Близнят молодик у Леві відбудеться у третьому будинку, який відповідає за спілкування та навчання. Це слушний час для початку нових проєктів, пов'язаних з навчанням або розвитком навичок. Спілкування з оточуючими стане насиченішим, з'являться нові знайомства або зміцняться зв'язки з родичами. Венера увійде до вашого четвертого будинку, створюючи гармонію в сімейних відносинах.

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Ретроградний Меркурій 5 серпня у четвертому будинку може спричинити необхідність перегляду сімейних питань, пов'язаних з нерухомістю. Це час для поглибленого аналізу та вирішення старих проблем. 14 серпня Меркурій повернеться до третього будинку, надаючи можливість для покращення комунікативних навичок та вираження своїх думок.

Лев

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Молодий місяць 4 серпня відбудеться в першому будинку Лева, що символізує особистість, незалежність та напрямок життя. Це час для нових емоційних циклів, коли Левам важливо прислухатися до своєї інтуїції. Можливі нові починання, які допоможуть визначити вашу подальшу життєву дорогу. У цей же день Венера увійде до другого будинку, пов'язаного з матеріальними цінностями та самооцінкою.

Це зручний період для турботи про себе та інвестицій у свій розвиток. Однак будьте обережні із зайвою витратою коштів, оскільки 5 серпня Меркурій розпочне ретроградний рух, що може призвести до перегляду фінансових планів. 14 серпня Меркурій повернеться до першого будинку, наголошуючи на необхідності особистісного зростання та самопізнання.

Діва

Для Дів молодик пройде у 12-му будинку, який відповідає за духовний розвиток та звільнення. Це час для встановлення енергетичних кордонів. Одночасно з цим Венера увійде до першого будинку, надаючи вам впевненості та посилюючи почуття незалежності.

Необхідно звернути увагу на те, що 5 серпня з початком ретроградного руху Меркурія в першому будинку, Дівам варто бути особливо обережними. Це не найкращий час для започаткування нових проєктів. Натомість варто звернути увагу на свої внутрішні переживання та самопізнання. 14 серпня Меркурій повернеться до 12-го будинку, акцентуючи увагу на прихованих аспектах вашої особистості.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень.

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