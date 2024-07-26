Світло не вимкнуть до вечора: стало відомо, як 27 липня «знеструмлюватимуть» українців

В Україні, де через складну ситуацію в енергетиці відбуваються відключення електрики, завтра, 27 липня, заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піку споживання. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

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«З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло.

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