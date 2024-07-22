День народження на тлі чуток про розлучення: Дженніфер Лопес влаштовує гламурну вечірку без Бена Аффлека

Дженніфер Лопес готується відсвяткувати свій 55-й день народження без свого чоловіка Бена Аффлека. Раніше пара, яка, за чутками, перебуває на межі розлучення, провела свою другу річницю весілля окремо: Джей Ло відпочивала на Східному узбережжі, а Бен залишився в Лос-Анджелесі. І коли днями в Гемптоні йшла підготовка до вечірки з нагоди дня народження виконавиці хіта On The Floor, Бена ніде не було видно, попри повідомлення про те, що діти пари намагаються допомогти їм відновити свій шлюб, пише themirror.com.

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Джей Ло, якій 24 липня виповнюється 55 років, здавалося, прагнула забути про драму у стосунках, готуючись до вечірки. Опублікувавши три селфі з усмішкою в Instagram, зірка написала в підписі: «Сьогодні буде чудовий день», додавши емодзі у вигляді рук, що моляться: «Щасливої суботи всім».

Зірка явно готується до пишної події. На нових фотографіях видно, як до місця проведення вечірки прибуває карета, запряжена кіньми, та великі фургони, повні квітів і розкішних меблів. Численний персонал, одягнений в усе чорне, також спостерігав за приготуваннями на місці.

Джей Ло намагатиметься відволіктися від своїх сімейних негараздів. Її не фотографували з Беном з 5 червня, а нещодавно пара виставила на продаж свій особняк у Беверлі-Гіллз вартістю 68 мільйонів доларів.

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За словами інсайдерів, діти пари роблять все можливе, щоб врятувати Бенніфер. Джерело, близьке до сім'ї, пояснило, що діти вірять, що у батьків ще є надія. Вони сказали: «Діти думають, що Дженніфер і Бен дійсно глибоко закохані, як споріднені душі, і діти не хочуть, щоб вони розлучалися. Вони хочуть, щоб у них все вийшло, як і було обіцяно в їхніх присягах».

Як додали інсайдери, діти сподівалися, що Бен і Джей Ло зможуть налагодити стосунки до 55-річчя попзірки.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Дженніфер Лопес є залицяльники, а колишній коханець чекає на її розлучення з Аффлеком.

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