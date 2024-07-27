Не пускають до реанімації: адвокат пояснив, наскільки це законно

Багато хто з пацієнтів українських медичних закладів досі не знає своїх прав, зокрема те, що реанімації є відкритими. Тобто пацієнта в реанімації також можна відвідувати й залишатися поруч тривалий час. В цьому всьому найбільше бентежить те, що саме медперсонал накладає «табу» на відвідини хворих. Які саме права ви маєте, розповів адвокат Олександр Головченко.

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«Допуск відвідувачів до пацієнтів у будь-який день тижня є у вимогах до багатьох медичних пакетів, за якими НСЗУ укладає договори з медичними закладами, — пояснює фахівець. — Така можливість прописана окремим пунктом згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами. Відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків. Але ті, хто не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до реанімації лише за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.

В палаті відділення інтенсивної терапії біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. У виключних випадках за рішенням лікуючого або чергового лікаря до реанімації може бути допущена більша кількість відвідувачів. Одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у реанімації без часових обмежень. Відвідувачі повинні ставитися з повагою до приватності та спокою пацієнта, у тому числі інших пацієнтів, які знаходяться в палаті відділення інтенсивної терапії".

Не дозволяється заходити в інші палати, втручатися в питання, пов’язані зі станом здоров’я пацієнтів, перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов’язків.

«Відвідувачі не допускаються до відділення інтенсивної терапії у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, про що медичними працівниками робиться відповідний запис в медичній документації в установленому законодавством порядку, — зазначає юрист. — При необхідності проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру медичні працівники можуть попросити відвідувачів тимчасово залишити палату відділення інтенсивної терапії. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання. Після завершення відповідних дій відвідувачів повідомляють про можливість повернення в палату. Відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання відділення інтенсивної терапії, будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування».

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