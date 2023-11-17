Іноземні медичні документи повинні бути перекладені українською: все про «лікарняні» за кордоном

Із 1 жовтня 2021 року усі медичні заклади, які мають ліцензію на медичну практику, повинні були перейти на електронні «лікарняні», а «паперові» листки непрацездатності було дозволено видавати лише у виняткових ситуаціях. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність, або як ми його називаємо — «електронний лікарняний», має бути сформований в день звернення пацієнта, якщо згідно з висновком лікаря пацієнт має тимчасову втрату непрацездатності.

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А якщо особа захворіла під час перебування за кордоном, скажімо, на вихідних чи у відпустці? Що робити в цих випадках, розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО», юристи якого пояснювали, за яких умов і в якому розмірі Пенсійний фонд оплатить тимчасову непрацездатність ФОПам.

«В першу чергу слід вернутися до місцевого лікаря та отримати медичний висновок про непрацездатність за кордоном.

Зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, перебуваючи ще за кордоном, або після повернення в Україну та повідомити про факт втрати працездатності.

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Надати йому іноземні медичні документи для вирішення питання про обмін на український листок непрацездатності.

Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України під час їх тимчасового перебування за межами держави, підлягають обміну на листок непрацездатності згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання чи роботи у разі:

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гострих захворювань і травм;

загостренні хронічних захворювань;

вагітності та пологів;

оперативних втручань при невідкладних станах;

лікування згідно з рішенням комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон".

Обов’язково іноземні медичні документи повинні бути перекладені українською та нотаріально засвідчені.

«Обміняний листок непрацездатності реєструється в Реєстрі листків непрацездатності і підлягає оплаті після отримання статусу «Готовий до сплати».

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Якщо не маєте змоги надіслати лікарю свої медичні документи, можете подати їх після повернення в Україну протягом 1-го року з часу від строку лікування.

Якщо особа має вже відкритий лікарняний в Україні і планує продовжити лікування за кордоном, у такому разі для продовження строку тимчасової непрацездатності, необхідно надіслати лікуючому лікарю іноземні медичні документи, в яких має бути зазначено строки такої непрацездатності".

Раніше повідомлялося, чи будуть виплачені «лікарняні», якщо листок тимчасової непрацездатності виданий лікарем-ФОП.

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