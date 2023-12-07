Безоплатне обстеження у сімейного лікаря: які послуги можуть отримати українці

Уклавши декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, пацієнт має право отримати безоплатно низку лабораторних діагностичних досліджень та швидких тестів (внутрішньо переміщеним особам для отримання первинної меддопомоги декларація не потрібна), пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, як і де людям з інвалідністю отримати посвідчення водія. Безпосередньо у кабінеті лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання, зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. Нагадаємо, що у МОЗ роз'яснили, чи потрібне електронне направлення до приватного лікаря і які лікарі приймають взагалі без направлень.

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«Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику:

електрокардіографію,

пікфлоуметрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), отоофтальмоскопію,

вимірювання гостроти зору;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

виявлення індивідуального ризику інфекційних та неінфекційних захворювань: туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів, серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом".

Також до пакета первинної медичної допомоги входять аналізи:

«загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою,

загальний аналіз сечі,

загальний холестерин,

глюкоза крові.

Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення на аналіз та скеровує пацієнта до лабораторії. Пробірку для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртову серветку/вату/спирт тощо пацієнт не має оплачувати додатково. Усі витратні матеріали входять до вартості послуг, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України»

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За необхідності, лікар може направити пацієнта на інші аналізи, потрібні йому за станом здоров’я, або залучити до лікування фахівця іншої спеціалізації.

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