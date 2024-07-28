Туарегам допоміг ГУР? Експерт назвав три версії розгрому «вагнерівців» в Африці

До знищення значної групи ПВК «Вагнер» у Малі могли бути причетні російські, американські та українські спецслужби. Про це сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі радіо NV, коментуючи ситуацію, що в Малі повстанці-туареги знищили десятки найманців ПВК «Вагнер».

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Він зазначив, що знищення «вагнерівців» — це «відмінні новини, і пісок їм скловатою». За його словами, кількість людей, що потрапили в засідку, називається дуже різна — від 20 до 80 осіб. При цьому сказав, що після перегляду відео, яке демонструють повстанці-туареги, де видно броньований автомобіль посеред пустелі, і там багато трупів «вагнерівців», виникають питання, як це сталося.

За його словами, перше враження було, що, можливо, це був якийсь авіаудар, бо вони там усі напівроздягнені, хоча туареги могли на сувеніри розтягнути уніформу членів ПВК.

Ступак зазначив, що окрім «Бєлого» — позивний адміна Telegram-каналу Grey Zone, який постійно писав про «вагнерівців», «до Кобзона на концерт поїхав» і голова ПВК «Вагнер» Єлізаров із позивним «Лотос». «Це „герой“ росії, на секунду. Він брав участь у захопленні міста Соледар (Донецька область, Україна), коли „вагнерівці“ були ще на коні», — додав він.

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«Туареги малійські „розмотали“ „вагнерівців“, не знаючи, можливо, що це елітний підрозділ, і як курчат нашинкували. Але якщо без жартів, то тут є кілька версій події», — сказав Ступак.

За його словами, це могла бути помста російського військового командування або політичного керівництва росії «вагнерівцям» за той недопутч, який вони зробили у 2023 році, щоб назавжди закрити питання ПВК «Вагнер». «Це може бути. Росіяни характеризуються тим, що можуть відкладати помсту в довгу скриньку і мстити пізніше. Як це могло статися? Здати просто їхні позиції, координати і тому зробили засідку», — сказав експерт.

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«Друга історія. Чи могли, наприклад, американці допомогти цим туарегам, передавши певну інформацію, щоб ті змогли влаштувати цю засідку?» — назвав він другу версію.

За його словами, ще одна версія — це може бути допомога з боку українських спецслужб.

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«Спецпідрозділи ГУР вже були помічені плюс-мінус у тій локації на тій частині континенту та брали участь у тому, щоб ганяти „вагнерівців“ брудними рушниками по пустелі. Це справді була така історія», — розповів Ступак. При цьому він додав, що кожна з цих версій має право на життя.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Малі повстанці влаштували пастку для «вагнерівців».

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