Після виведення з Африки ПВК «Вагнер» буде зачищено остаточно: військовий експерт — про наслідки розгрому найманців у Малі

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував розгром колони «вагнерівців» у Малі.

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«Туареги організували чудову засідку на російських найманців ПВК «Вагнер», тим самим показавши, що нічого особливого в цих блідих окупантах немає.

Якоюсь мірою розвінчанням ореолу певної особливості та ексклюзивності цього угруповання зайнялася у 2022-му році Україна, коли ПВК «Вагнер» була знекровлена, а їхній керівник, після стрімкого медійного зльоту, був доведений до істерики, що призвела до відомого результату.

Однак у різанині серед барханів Малі є цікавий момент, крім самого факту винесення колони ПВК «Вагнер», з великою кількістю загиблих та полонених росіян.

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Після істеричного кидка пригожина на Москву, ПВК «Вагнер» почала втрачати свій вплив в Африці. Її поступово видавлювали з різних майданчиків впливу і найяскравішим прикладом стала повна заміна «вагнерів» у Буркіна-Фасо на Африканський корпус. Щоправда, темпи поширення впливу Африканського корпусу трохи пригальмували, оскільки частина їх підрозділів взяли участь у травневому перформенсі мо рф.

У свою чергу, варто зазначити, Малі це остання ділянка, де ПВК «Вагнер» зберігала контроль та отримувала прибуток, насамперед від золотовидобування. Важливість Малі для вагнерів наголошується на тому, що в цій країні особисто був присутній Антон Єлізаров «Лотос», фактично керівник групи. Але не допомогло…

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Тепер заміну ПВК «Вагнер» на Африканський корпус готують за тим же принципом і сценарієм, що й у Сирії.

Нинішній же розгром колони може цей процес лише прискорить, з урахуванням уже не лише послаблення ПВК «Вагнер», а й показового приниження групи туарегами.

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Що називається, немає лиха, без добра. ПВК «Вагнер» — це вже відпрацьований матеріал. Про Африку вони можуть забути та не мріяти. А ось відправлення Африканського корпусу та повна заміна ними африканських ділянок контролю ПВК «Вагнер» — розвантажить хоча б один напрямок на півночі Харківщини. У свою чергу, туареги показали високий клас нейтралізації російських найманців і, більш ніж впевнений, повторять це і з Африканським корпусом і не раз.

Що ж до ПВК «Вагнер», недобитого в Африці та видавленого звідусіль, то найманцям групи слід розуміти, що після повернення до росії їх там чекає аж ніяк не райдужна перспектива. Керівництво, у тій чи іншій мірі, буде пущено під ніж, як у переносному, так і в прямому значенні. А ось рядовий склад — просто кинуто до м'ясорубки в Україну.

Після ліквідації тріо пригожин, Чекалов, Уткін, у ПВК «Вагнер» був останній шанс на виживання, і цей шанс був у руках амеби Антона Єлізарова «Лотоса». Але амеба вирішила сховатись подалі від росії в Малі — не допомогло. Розгром від туарегів матиме наслідки для ПВК «Вагнер» набагато критичніші, ніж просто десятки відео з десятками трупів і згорілими кістяками ББМ. Це остаточний аргумент для повного виведення групи з Африки, після чого вона буде остаточно зачищена в тій чи іншій формі.

Тому, м'ясорубка в Малі, це трохи більше і далеко, ніж може здатися на перший погляд", — написав він.

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