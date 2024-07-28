Чотири причини, чому гниють кабачки на грядці, та як це виправити

Страви з кабачків дуже популярні в Україні і багато садівників вирощують їх. Досвідчені городники розповіли, чому можуть гнити кабачки та як із цим боротися, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Нестача кальцію = вершинна гниль! Годуємо кальцієвою селітрою 15 мл. на 10л. води.

Нестача бору (плід гниє біля основи). Обприскуємо по листку 2 г. борної кислоти на 10 л. води.

Нестача йоду (плід гниє цілком). 30 крапель йоду на 10 л. води.

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Сильна загущеність. Видаляємо листя, залишаючи стебло. Видаляємо віночок на плоді.

Як писали «ФАКТИ», чорнява красуня-фермерка розповіла, як рятувати врожай у третій декаді липня.

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