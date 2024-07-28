Варення з кабачків з лимоном та ананасовим соком: «кулінарне збочення» від зірки «МайстерШефа»
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповідав, як готувати хрустики або вергуни на горілці, поділився рецептом приготування кабачкового варення з ананасом.
«КАБАЧКОВЕ варення з ананасом. Кулінарні збочення, або куди вже дівати ті кабачки», — написав він.
Інгредієнти:
Кабачок чищений — 800г
Ананасовий сік — 750г
Цукор — 350г
Лимон на сік — 1 шт.
Куркума — дрібка
Кардамон, кориця, гвоздика
Спосіб приготування:
У кабачка зняти шкірку і видалити серединку з насінням, нарізати все досить дрібним кубиком. Краще готувати у широкій каструлі чи сотейнику. Змішуємо кабачок, цукор, ананасовий сік, сік лимону, за бажанням класно працюють ще 3−5 зернят кардамону та куркума.
Довести все до кипіння і варити-випарювати на середньому вогні декілька годин, поки кабачок не стане прозорий, а сироп загусне.
«Загалом в мене вийшло навіть трохи менше ніж літрова банка, коли виварив до бажаної „цукатності“ кабачка. Результат насправді красивий, сонячний і дуже літній, на зиму можна пастеризувати і закривати під кришку, якщо ви добре ваварили варення!» — написав Ярославський.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати дуже незвичайний салат з кабачками.38
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