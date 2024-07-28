Варення з кабачків з лимоном та ананасовим соком: «кулінарне збочення» від зірки «МайстерШефа»

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповідав, як готувати хрустики або вергуни на горілці, поділився рецептом приготування кабачкового варення з ананасом.

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«КАБАЧКОВЕ варення з ананасом. Кулінарні збочення, або куди вже дівати ті кабачки», — написав він.

Інгредієнти: Кабачок чищений — 800г

Ананасовий сік — 750г

Цукор — 350г

Лимон на сік — 1 шт.

Куркума — дрібка

Кардамон, кориця, гвоздика РЕКЛАМА Спосіб приготування: У кабачка зняти шкірку і видалити серединку з насінням, нарізати все досить дрібним кубиком. Краще готувати у широкій каструлі чи сотейнику. Змішуємо кабачок, цукор, ананасовий сік, сік лимону, за бажанням класно працюють ще 3−5 зернят кардамону та куркума. РЕКЛАМА Довести все до кипіння і варити-випарювати на середньому вогні декілька годин, поки кабачок не стане прозорий, а сироп загусне. «Загалом в мене вийшло навіть трохи менше ніж літрова банка, коли виварив до бажаної „цукатності“ кабачка. Результат насправді красивий, сонячний і дуже літній, на зиму можна пастеризувати і закривати під кришку, якщо ви добре ваварили варення!» — написав Ярославський. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати дуже незвичайний салат з кабачками.

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