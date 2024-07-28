Настали останні дні липня, а це означає, що до закінчення літа залишилося не так багато часу. Тому багатьом представникам знаків Зодіаку варто поквапитися, аби поліпшити свій фізичний і психологічний стан. Допомогти в цьому покликаний гороскоп здоров’я, що його українські астрологи склали на тиждень з 29 липня по 4 серпня.



Овен

ВІДЕО ДНЯ

Цього тижня зірки підштовхують вас звернути увагу на своє психічне здоров'я. Робіть перерви, коли це необхідно, і пориньте у справи, які приносять вам радість. Регулярні фізичні вправи допоможуть спрямувати надлишок енергії у потрібне русло, тож спробуйте нові тренування або пригоди на свіжому повітрі, щоб не втрачати бадьорості.

Телець

Ваше тіло прагнутиме комфорту. Зосередьтеся на тому, щоб підживити свій організм корисними продуктами, які дають енергію без шкоди для здоров'я. Зверніть увагу на будь-яку тривалу напругу в спині або шиї: м'яка розтяжка здатна виправити ситуацію.

Близнюки

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Спілкування — ось ключ до вашого ментального благополуччя на цьому тижні. Зверніться за підтримкою до друзів і сім'ї, оскільки вам конче потрібна соціальна взаємодія. Пам'ятайте про свою неспокійну енергію та подумайте про йогу або медитацію, щоб знайти внутрішній баланс.

Рак

Цього тижня ваше емоційне здоров'я вийде на перший план. Займіться веденням щоденника або творчим самовираженням, щоб розібратися з почуттями. Це також хороший час, щоб зосередитися на ритуалах догляду за собою, будь то тепла ванна або проведення часу на природі, щоб відновити свій внутрішній спокій.

Лев

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Пам'ятайте, що ваше серце потребує не менше уваги, ніж ваш дух. Займіться кардіотренуваннями, які розганяють кров — вирушайте на пробіжку або на заняття з танців. Приділіть особливу увагу гідратації — вона має вирішальне значення в ці теплі місяці.

Діва

Вирішальне значення для вас матиме баланс. Оскільки ви за своєю природою зосереджені на деталях, вам легко перевантажити себе. Знайдіть час для відпочинку і якісний сон, включіть в раціон поживну їжу, яка підвищить ваш рівень енергії і збереже концентрацію протягом усього тижня.

Терези

Зараз варто зосередитися на своїх стосунках і на тому, як вони впливають на ваше здоров'я. Оточіть себе позитивним впливом. Фізична активність також може бути соціальною — приєднуйтесь до групових занять або вирушайте в похід з друзями, щоб поєднати веселощі з фітнесом.

Скорпіон

Настав час підтримати свою психіку. Подумайте про медитацію або терапію, щоб допомогти з емоційним зціленням. Зосередьтеся на продуктах, які покращують ваш настрій, подумайте про барвисті фрукти і овочі, які омолоджують. Не забудьте відпустити всі образи, щоб звільнити свій розум.

Стрілець

Вам рекомендовано спонтанність з авантюрним духом! Активний відпочинок на свіжому повітрі може значно зміцнити ваше психічне і фізичне здоров'я. Слідкуйте за своїм раціоном — не зловживайте пізніми перекусами і зосередьтеся на збалансованому харчуванні протягом дня.

Козоріг

Тиждень сприятливий для організації — особливо в тому, що стосується вашого здоров'я. Ставте перед собою чіткі фітнес-цілі і дотримуйтеся їх. Подумайте про підготовку їжі, щоб запобігти нездоровим імпульсам. Збалансуйте роботу і відпочинок, щоб зберегти ясність розуму.

Водолій

Беріть участь у громадських групах або оздоровчих семінарах, які вас захоплюють. Ви можете відчути особливий потяг до діяльності, яка сприяє цілісному здоров'ю, наприклад, до акупунктури або астрології. Не забудьте знайти час для спілкування, щоб підтримувати свій настрій на висоті.

Риби

Довіртеся своїй інтуїції і сигналам свого тіла; якщо воно просить про відпочинок, надайте йому таку можливість. Творчість, як-то мистецтво чи музика, може стати для вас цілющою віддушиною. Не забувайте залишатися на землі, особливо якщо вас переповнюють емоції.

Також нагадаємо про рекомендації східних астрологів на 29 липня-4 серпня.

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