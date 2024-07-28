Гороскоп на тиждень 29 липня — 4 серпня склали і знавці східної філософії, надавши поради всім знакам зодіаку.

Щур

Щурам слід терміново навести лад у домі. Всесвіт радить не боятися розлучатися з непотрібними речами — це покращить їхній настрій та удачу. Світовий порядок орієнтує Щурів на тривалий процес, а не на швидкий результат. Важливо оперативно вирішити усі складні завдання, щоб спокійно провести кінець тижня, зазначає slovofraza.com.

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Бик

Бикам ці сім днів принесуть чудовий час для романтичних пригод. Це сприятливий період для побачень, нових знайомств, флірту та пошуку другої половинки. Можна сміливо починати нові відносини, але важливо пам'ятати про здоровий глузд і передбачливість, щоб уникнути невідповідних людей. Це чудовий час для спілкування та флірту.

Тигр

Тиграм варто бути готовими до можливих труднощів на життєвому шляху. Масштаби змін важко передбачити, але вони обов'язково відбудуться і швидкість змін невідома. Народженим у рік Тигра слід стати прагматичнішими. Рекомендується заздалегідь планувати кожний день та дотримуватися графіка.

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Кролик

Щоб впорядкувати своє життя, Кроликам потрібно навести лад в будинку. Це особливо важливо для тих, хто хоче навчитися радіти життю та цінувати кожний день. Народжені у рік Кролика можуть зіткнутися з низкою дивних збігів та випадковостей. Деякі з них будуть нейтральними, а деякі неприємними, але це лише на перший погляд. Їм слід виявляти стриманість і холоднокровність, щоб не втратити контроль над ситуацією через надмірні емоції.

Дракон

Драконам, які відчувають втому, варто приділити більше часу відпочинку та відновленню. Якщо вони хочуть зробити наступний крок до успіху, їм доведеться подолати страх перед новим та незнайомим. Експерти радять спробувати щось нове, знайти цікаве захоплення чи заняття, щоби розвіяти фінансові труднощі.

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Змія

На Змій чекає складний понеділок, і фен-шуй радить їм навчитися цінувати те, що у них є, без негативу та скарг на долю. Якщо поточні фінансові чи любовні справи залишають бажати кращого, не варто ризикувати. Потрібно залишати місце для можливого відступу, щоб не втратити друзів, гроші, авторитет, любов та впевненість у собі.

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Кінь

Якщо Коні націлені на перемогу та успіх, у них все вийде. Важливо пам'ятати, що ідеальних людей немає. Прийняття своїх недоліків допоможе стати добродушнішими щодо близьких, друзів та колег. У період з 29 липня по 4 серпня варто вчитися бачити у людях лише найкраще; інакше життя стане значно складнішим.

Коза

Козам слід бути готовими до зустрічей із не найкращими людьми. Їм варто менше переживати через дрібниці, оскільки потурання песимізму призведе лише до великих життєвих труднощів. Можна оновити гардероб та попрацювати над стилем, але кардинальні зміни краще відкласти. Це підніме настрій та збільшить мотивацію.

Мавпа

Мавпам на цьому тижні важливо приділяти більше часу розвагам та відпочинку. Звичайно, робота також необхідна, але у вільний час краще не сумувати. Відпочинок та веселощі мають бути спокійними, уникаючи екстриму та загрози здоров'ю. Можна подивитися цікавий фільм чи приготувати щось смачне. Закоханим важливо давати своїм партнерам більше свободи.

Півень

Народжених на рік Півня цього тижня очікують на приємні зустрічі з хорошими людьми. Корисно матиме під рукою контакти позитивних людей, які можуть надати корисну пораду чи моральну підтримку. Зараз не рекомендується досягати цілей за допомогою хитрощів, обману або грубої сили, оскільки це може негативно позначитися на майбутньому та кармі.

Собака

Якщо Собаки відчують застій та втрату мотивації, це може бути ознакою того, що вони відхилилися від свого шляху. Їм треба нагадувати собі, навіщо вони починають свій день, навіщо працюють та живуть із партнером. У разі сильної втоми слід зосередитись на процесі, а не на результаті.

Свиня

Свиням цього тижня вдасться знайти відповіді на важливі питання, якщо вони активно прагнутимуть цього. Експерти радять приділяти більше часу саморозвитку та здійснювати короткострокові поїздки. На початку серпня Всесвіт активізує сильні сторони цих людей, що призведе до позитивних змін у житті.

Раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, життя яких у серпні 2024 року може кардинально змінитись.

Фото Pixabay

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