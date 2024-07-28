Нові знайомства та важливі рішення: особисте життя п'яти знаків зодіаку круто зміниться у серпні

Серпень буде досить непростим місяцем з погляду планетарних аспектів, тому що Нептун, Сатурн і Меркурій будуть у ретро-фазі, ніби гальмуючи всіх нас у питаннях почуттів. Начебто треба оцінити свої емоції без чужих оцінок — бути чесними і, можливо, дати собі час взагалі не приймати жодних рішень. Молодий місяць 4 серпня може принести нові знайомства, а ось Повний місяць у Водолії змусить прийняти рішення, яке назрівало ще з лютого, інформує Ukr.Media.

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Водолій

Молодий місяць 4 серпня відбувається у вашому секторі відносин, тому у вас реально може з'явиться новий партнер або, як мінімум, буде кілька знайомств, чашок кави та спілкування в мережі. Вам актуальний також Повний місяць у Водолії 18 серпня, тому що він зробить вас дуже вибуховим, можливо захочеться взяти стосунки повністю під свій контроль або ви проявите різку ініціативу на адресу якоїсь людини. Наприклад, наважтеся затіяти розмову, яку давно час було розпочати.

Стрілець

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У вашому секторі відносин із 13 по 18 серпня відбувається з'єднання Марса та Юпітера, що говорить про раптове знайомство. Для жінок це різка поява нового чоловіка в житті, причому він може бути пов'язаний з вашим особистим бізнесом або познайомитеся в подорожі. Так, це може бути курортний роман, але він може розвиватися не так, як ви планували.

Овен

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Молодий місяць 4 серпня відбувається у вашому секторі кохання та щастя — чекайте, що у ваше життя може прийти людина і можливо, ви вже колись були з нею знайомі. Наприклад, через друзів чи вона була швидкоплинною «колишньою» перед якимись серйознішими стосунками.

Лев

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Повня 18 серпня однозначно приголомшить вас раптовими змінами в особистому житті, причому вона може принести одночасно і різку подію в кар'єрі. І на цьому ґрунті ви можете зустрітися з кимось, наприклад з робочого питання. Це буде досить владна та впливова людина, тому що Плутон у вашому секторі відносин подарує вам таку людину, через яку ви можете сильно помінятися.

Близнюки

Саме у вашому знаку відбувається поєднання Марса та Юпітера з 13 по 18 серпня, а отже у ваше життя може увійти владна та активна людина. Людина може бути вогняного знака, темпераментна, можливо навіть іншої національності, або яка часто подорожує (працює в торгівлі). Відносини можуть «закрутитися» більше у дружньому форматі, але будьте впевнені — у Повний місяць у грудні ця людина цілком реально може зробити вам пропозицію!

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