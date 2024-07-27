Курс — на Юрмалу: Потап розповів про плани і розчулив свою шкільну директрису

Реперу Потапу, після «вибачення» перед дружиною та всіма українцями, схоже, вдалося частково повернути прихильність глядачів.

Тепер у коментарях до його постів майже відсутні лайливі образи, а слова «ухилянт», «боягуз» тощо майже повністю зникли.

ВІДЕО ДНЯ

Звичайно, причиною цього може бути і не «вибачення», а просто втома суспільства від війни і активна діяльність працівників ТЦК — втім, це лише припущення.

Як би там не було, а Потап продовжує розвивати бурхливу діяльність (чи, можливо, імітацію такої діяльності).

РЕКЛАМА

Так, нещодавно артист розмістив в Instagram фото, зроблене на борту літака. На ньому він постав з смартфоном в руці і повідомив, що прямує до Латвії.

«Їдемо до Юрмали! Легендарна Baltic Music Point, у нас багато роботи в Латвії. Попереду великі справи!» — написав Потап.

РЕКЛАМА

Репер не уточнив, із ким він подорожує і хто його фотографує.

РЕКЛАМА

У відповідь шанувальники побажали йому удачі, назвавши «крутим братом» і відзначили його кепку.

Особливо на себе звернув комент шанувальниці, яка стверджує, що Олексій навчався у школі, якою вона керувала.

«Удачі тобі, Олексію, від щирого серця! Пишаюся, що була твоїм учителем та директором, вручала тобі атестат. Треба було тоді автограф попросити, а я все у ваших щоденниках свої автографи залишала. Удачі!»— написала жінка.

Під постом «директриси» поставили вподобайки 33 користувача.

Тобто, здається, Потапу таки вдається потроху змінювати ставлення глядачів до себе, і якщо він не «утне» нових несподіваних вчинків, то зможе після війни зробити нову спробу повернутися в шоубізнес.

Раніше у мережі хейтили жінку Потапа Настю Каменських. NK обзивали «дояркою» за кліп на пісню «Молоко».

71

Читайте нас у Facebook