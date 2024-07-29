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«Не треба перетворювати загибель мого чоловіка на цирк»: дружина загиблого командира аеродрому «Канатове» про справу Червінського

14:56 29 липня 2024
«Не треба перетворювати загибель мого чоловіка на цирк»: дружина загиблого командира аеродрому «Канатове» про справу Червінського

Дружина загиблого командира аеродрому «Канатове» Володимира Марченка хоче, аби суд ухвалив справедливе рішення у справі Романа Червінського, — керуючись юридичними аргументами, а не піддавався політичному тиску. Про це вона заявила у відео, коментуючи перебіг справи та активну залученість до неї окремих політичних сил.

«Політика до цього не повинна мати жодного стосунку, бо мова йде про долі людей. З цим гратись не потрібно», — каже Тетяна, котра, як і загиблий чоловік-герой, наразі захищає Україну у лавах Сил оборони.

Водночас у нещодавньому інтерв’ю УП Роман Червінський сказав, що якщо виникне необхідність, то він піде в політику: «Мене не треба навіть втягувати, я сам піду».

Також раніше він заявляв під час судового засідання, що люди, які постраждали під час обстрілу «Канатового», самі винні, бо не сховалися у бомбосховище.

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Нагадаємо, що Червінського звинувачують у проведенні несанкціонованої «спецоперації», внаслідок якої ворог отримав дані про розміщення нашої техніки на аеродромі «Канатове» та завдав по ньому ракетного удару. В результаті загинув командир військової частини, поранено 17 військовослужбовців, пошкоджено кілька винищувачів та злітну смугу.

Наразі Червінський є фігурантом кримінального провадження про нібито вимагання з комерсанта $ 100 тис. за вирішення питання з контрабандними цигарками на одеській митниці. Він знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

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Нагадаємо, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко вніс заставу за Романа Червінського.

Фото: suspilne. media

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