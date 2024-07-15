Розвідника Романа Червінського відпускають під заставу: що відомо

Колишньому військовослужбовцю Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Роману Червінському, який провів під арештом понад рік, нарешті призначили заставу. Її сума дорівнює 9 мільйонам гривень і до її внесення розвідник перебуватиме під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Про це свідчить трансляція засідання апеляційного суду Кропивницького, також про це повідомив адвокат Костянтин Глоба.

«7 годин безперервного судового розгляду, обговорювали питання, як суд першої інстанції виступ адвокатів протягом трьох діб відобразив на половині сторінки А4 свого рішення», — написав Глоба на своїй трасниці в соцмережі.

За його словами, представник чотирьох потерпілих заявив про вихід із справи.

РЕКЛАМА

«Прокурор все більше нервує і виправдовує свої невдачі вигаданим „тиском з боку адвокатів“ і йому все складніше приховувати та заперечувати ключову роль СБУ у цій операції», — додав Глоба.

Він також зазначив, що суддям все складніше надавати обґрунтування неприйняття доводів захисту Червінського, а полеміка зводиться до примітивної мовчазної реакції суддів.

РЕКЛАМА

При цьому 27 народних депутатів та ще 51 людина виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Засідання закінчилося оплесками присутніх та вигуками «Дякую».

РЕКЛАМА

Ще один адвокат розвідника Віктор Василюк стверджує, що Червінського вже відпустили під заставу.

«Героя-розвідника Романа Червінського відпустили під заставу! Зрештою Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякую всім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу. Але боротьба ще продовжується!», — написав Василюк на своїй сторінці у Facebook.

Хто такий Роман Червінський?

Колишній співробітник ГУР Міністерства оборони Роман Червінський отримав підозру від СБУ про перевищення службових повноважень (за ч. 5 ст. 426−1 КК України) 21 квітня минулого року, 24 квітня його затримали. За даними правоохоронців, полковник разом з іншими людьми вирішив самовільно провести спецоперацію із захоплення літака ВКС рф, пілот якого нібито погодився перейти на бік України.

За версією слідства, «операція» проходила без погодження з державними органами та всупереч зауваженням СБУ. Внаслідок дій Червінського росія отримала дані про розміщення військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ та українських літаків і 23 липня 2022 року завдала удару по аеродрому Канатово. Внаслідок атаки загинув командир частини, 17 захисників отримали поранення. Україна втратила два бойові винищувачі, серйозно постраждали злітна смуга та інша техніка та будівлі.

За словами самого Червінського, після відмови ГУР займатися операцією її готувала СБУ, а його з командою залучили на останньому етапі для допомоги «з професійної точки зору».

Також Червінський у 2019 році спланував та реалізував захоплення проросійського бойовика Володимира Цемаха, причетного до збиття Boeing 777 поблизу Донецька.

Крім того, Червінський каже, що відповідав за операцію із затримання найманців ПВК «Вагнер», також відому як «Вагнергейт». Після провалу операції через можливий витік інформації він заявив, що на розвідників тиснули погрозами про звільнення та кримінальними провадженнями. Передавалися вони нібито з Офісу президента.

Іноземні видання також називали Романа Червінського «координатором» операції з підриву газопроводів «Північний потік». Сам він заперечував будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах.

78

Читайте нас у Facebook