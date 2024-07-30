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Погрози росії щодо розміщення у ФРН озброєнь США не змінять курс: заява уряду Німеччини

10:31 30 липня 2024
путін з генералами

Уряд Німеччини заявляє, що погрози росії щодо запланованого розміщення у ФРН озброєнь великої дальності не призведуть до зміни курсу. «Ми не будемо залякані такими заявами, — заявив речник Федерального міністерства закордонних справ. — росія роками озброюється і веде агресивну війну в Європі проти України. Німеччина повинна на це реагувати», пише N-TV.

Трохи більше двох тижнів тому США і німецький уряд оголосили, що американська зброя, яка досягає росії, буде розміщена в Німеччині з 2026 року. У свою чергу путін застеріг США від розміщення нової зброї великої дальності в Німеччині. «США можуть спровокувати ракетну кризу в стилі холодної війни», — йдеться у повідомленні.

Дане рішення рф планує здійснити, якщо США перекинуть до Німеччини частину своїх далекобійних ракет Tomahawk.

Раніше повідомлялося про те, що у парламенті Фінляндії закликали нарощувати ВПК для допомоги Україні, адже росія розуміє лише силу.

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