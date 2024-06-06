росія адаптується до санкцій: доходи агресора від продажу нафти зросли на 50% у травні

Надходження від продажу нафти до державного бюджету росії в травні зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до міжнародних санкцій. Згідно з розрахунками Bloomberg, зробленими на основі даних міністерства фінансів, податки, пов'язані з нафтою, зросли до 632,5 мільярдів рублів (7,1 мільярда доларів США) минулого місяця. Загальні доходи від нафтогазової галузі зросли на 39% до 793,7 мільярда рублів, повідомляє міністерство.

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Зростання доходів пов'язане з підвищенням цін на нафту марки Urals, основну експортну суміш росії. Міністерство розрахувало травневі податки, виходячи з ціни на нафту марки Urals у $ 74,98 за барель, порівняно з $ 58,63 роком раніше. Дисконт до світової ціни нафти марки Brent скоротився, навіть незважаючи на обмеження цін, запроваджене країнами «Великої сімки».

Заходи G-7 мають на меті зменшити приплив нафтодоларів — ключових для фінансування війни кремля проти України — шляхом обмеження доступу до західних транспортних і страхових послуг, зберігаючи при цьому російську нафту на світовому ринку. москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.

За підрахунками Bloomberg, у травні нафтогазові надходження до бюджету фактично скоротилися на понад 35% у місячному вимірі. Це падіння відображає той факт, що один з ключових російських податків на нафту — так званий податок на прибуток — сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.

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Очікується, що російська нафта цього року коштуватиме близько 65 доларів за барель порівняно з попереднім прогнозом у 71,30 долара. Середня експортна ціна газу встановлена на рівні $ 252,80 за тисячу кубометрів, що майже на 6% нижче від поточної версії бюджетних прогнозів.

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