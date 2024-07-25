росія розуміє лише військову міць: у парламенті Фінляндії закликали нарощувати ВПК для допомоги Україні

Інвестиції європейських країн у нарощування військово-промислового комплексу необхідні для збільшення військової допомоги Україні та створення сильної у військовому відношенні Європи. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юкка Копра у коментарі Guildhall.

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«Я думаю, що ці інвестиції (на посилення ВПК західних країн — Авт .) необхідні для захисту свободи та демократії у світі — не лише в Україні, а й у всій Європі. Тому що, якщо росії вдасться досягти успіху в Україні, ми всі знаємо, що це не задовольнить їхні апетити. Цілком ймовірно, що після цього вони почнуть влаштовувати заворушення і в інших країнах. Тому нам необхідно протистояти російській могутності. А це можна зробити лише демонструючи і виробляючи не меншу військову міць, ніж у них», — заявив політик.

За його словами, збільшення оборонного виробництва — це насамперед допомога Україні, але також це і створення сильної у військовому відношенні Європи для захисту демократії, свободи та тих цінностей, у які вона вірить.

«І за це, на жаль, доводиться платити», — додав парламентарій.

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Раніше депутат Європейського парламенту від Румунії, член комітету з іноземних відносин Драгош Тудораке закликав закуповувати зброю для України, одночасно інвестуючи у ВПК ЄС. На його думку, підхід Європейського Союзу до озброєння України має включати два напрямки — виділення коштів на його закупівлю на світовому ринку та виділення коштів для інвестицій у нарощування виробничих потужностей військово-промислового комплексу ЄС.

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