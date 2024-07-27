Загадкове попередження: несподівана телефонна розмова міністрів оборони США та росії

З моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року міністр оборони США Ллойд Остін, який послідовно підтримує Україну, розмовляв телефоном з міністром оборони росії лише п'ять разів, і майже завжди ці дзвінки ініціював Пентагон. Останній контакт стався 25 червня, коли Остін зателефонував новому міністру оборони Андрію Бєлоусову, який замінив Сергія Шойгу, щоб підтримувати «лінії зв'язку відкритими», як заявили в Пентагоні.

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Ця розмова стала першою між Остіном та Бєлоусовим. Але, як повідомляє видання The New York Times (NYT), 12 липня Бєлоусов подзвонив Остіну, щоб передати попередження: росіяни виявили українську таємну операцію проти росії, яку, на їхню думку, проводили з дозволу американців. NYT з посиланням на американських чиновників пише, що Бєлоусов запитав у Остіна, чи знає Пентагон про цю операцію і чи усвідомлює, що вона може загострити напруженість між москвою та Вашингтоном.

В статті NYT йдеться про те, що представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про подібну операцію. Однак вони серйозно сприйняли попередження і зв'язалися з українцями, порадивши їм утриматися від таких дій. Видання зазначає, що хоча Україна значною мірою залежить від США у військовій, розвідувальній та дипломатичній підтримці, українські посадовці не завжди є прозорими зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій, особливо тих, що спрямовані проти російських об'єктів у тилу ворога. Ці операції викликали розчарування американських посадовців, які вважають, що вони не лише не покращили позиції України на полі бою, але й ризикують відштовхнути європейських союзників та розширити війну.

Видання повідомляє, що серед операцій, які викликали занепокоєння США, були удари по російській авіабазі на західному узбережжі Криму, вибух вантажівки на мосту через Керченську протоку, який з'єднує росію з Кримом, а також удари безпілотників у глибині росії.

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Представники Пентагону і Білого дому заявляють, що поки що нічого не сталося. Вони відмовилися детально описати розмову, але наголосили на необхідності діалогу між двома сторонами. Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що під час розмови з Бєлоусовим міністр Остін наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку на тлі триваючої війни росії проти України.

Тим часом з'ясувалося, що російська ракета, якою окупанти атакували «Охматдит» в Києві, містила електроніку зі США. На жаль, це не перший випадок, коли кремлю за допомогою китаю вдається обходити санкції і нарощувати свій ВПК.

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