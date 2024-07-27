Загарбники обстріляли Глухів в Сумській області: багато поранених, більшість з них — діти

В суботу, 27 липня, окупаційні російські війська атакували місто Глухів Сумської області. Десять людей поранені, шестеро з них — діти.

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Про це пише suspilne.media.

«Інформації щодо загиблих містян наразі немає, але є люди в тяжкому стані», — цитує видання голову Глухівської громади Надію Вайло.

Також в Сумській ОВА згодом додали, що внаслідок обстрілів відбулося руйнування інфраструктури.

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«Внаслідок обстрілу, попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 — діти. Одна жінка і дитина — у важкому стані», — розповіли в обласній адміністрації.

Зазначимо, що від початку масштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року російські нелюди постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. Глухів, який розташований в Шосткинському районі, росія обстрілювала і в травні 2022 року. При цьому для атак рф використовує дрони, артилерію та іншу зброю. Також непоодинокі спроби проривів російських ДРГ у Сумській області. Наприкінці травня у ДПСУ розповідали, що росіяни тримають свої підрозділи поблизу кордону із Сумською областю, але цих сил недостатньо для успішного наступу. Водночас українські Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.

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Нагадаємо, що також від обстрілів російських фашистів страждає Дніпропетровщина. Зокрема, в ніч на 27 липня там знову лунали вибухи від артилерійських ударів і атаки дронів окупантів. А в Запорізькому районі сусідньої Запорізької області внаслідок російських атак зазнали поранень двє жінок та один чоловік.

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