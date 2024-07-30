Фіаско «російської зброї»: десантники показали відео розгрому ворожих штурмовиків на Курахівському напрямі

Окупанти вже давно намагаються наблизитися та захопити місто Курахове, що на Донеччині.

Про бої на Курахівському напрямку, зокрема, про масовану спробу ворожого штурму розповідають в Десантно-штурмових військах.

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Зазначається, що загарбники вдруге йшли в наступ з 57-ма одиницями бронетехніки, щоб прорвати оборону Таврійських десантників, але знов зазнали фіаско

«Окупанти упродовж одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі. Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранені», — йдеться в повідомленні.

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На кадрах бою показана блискуча бойова робота українських артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів та піхоти. «Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою — ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в «сво», — додають десантники.

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Нагадаємо, що нещодавно головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian зазначав, що якщо російські війська почнуть новий наступ у Запорізькій області, то ЗСУ зможуть дати їм гідну відсіч. У той же час він підкреслював, що наразі співвідношення сил на фронті схиляється на користь росії — ворожі війська переважають за кількістю техніки у два, а іноді й у три рази.

Фото — скріншот

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