Українців віком до 25 років можуть мобілізувати у трьох випадках: у ТЦК назвали умови

Нещодавно спікер Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що наразі немає потреби у зниженні призовного віку — кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська станом на зараз.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, є випадки, коли можуть мобілізували чоловіків віком від 18 до 25 років. В Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, про які саме випадки йдеться.

По-перше, якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

По-друге, якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

По-третє, якщо «обмежено придатна» людина визнана ВЛК непридатним до строкової служби у мирний час та придатним у воєнний час.

«Згідно із законодавством, з квітня 2024 року немає статусу „обмежено придатний“. Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії», — зазначили в ТЦК та СП та додали, що згідно з новим законодавством, після медкомісії чоловік може отримати наступні статуси:

Придатний до служби;

Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

Тимчасово непридатний — вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців.

Нагадаємо, що Верховна Рада України в черговий раз продовжила військовий стан та загальну мобілізацію — до 9 листопада цього року.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото зі сторінки командування Об'єднаними Силами

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook