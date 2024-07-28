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Суспільство та люди

Українців віком до 25 років можуть мобілізувати у трьох випадках: у ТЦК назвали умови

12:36 28 липня 2024
Навчальні стрільби

Нещодавно спікер Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що наразі немає потреби у зниженні призовного віку — кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська станом на зараз.

Втім, є випадки, коли можуть мобілізували чоловіків віком від 18 до 25 років. В Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, про які саме випадки йдеться.

  • По-перше, якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;
  • По-друге, якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;
  • По-третє, якщо «обмежено придатна» людина визнана ВЛК непридатним до строкової служби у мирний час та придатним у воєнний час.

«Згідно із законодавством, з квітня 2024 року немає статусу „обмежено придатний“. Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії», — зазначили в ТЦК та СП та додали, що згідно з новим законодавством, після медкомісії чоловік може отримати наступні статуси:

  • Придатний до служби;
  • Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • Тимчасово непридатний — вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;
  • Непридатні до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців.

Нагадаємо, що Верховна Рада України в черговий раз продовжила військовий стан та загальну мобілізацію — до 9 листопада цього року.

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Ілюстративне фото зі сторінки командування Об'єднаними Силами

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