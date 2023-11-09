Більше жодних «папірців»: у «Дії» запускають новий сервіс для ФОПів

В «Дії», де невдовзі має з`явитися можливість оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон, запустять й проєкт для бізнесу — е-Підприємець. Таке рішення підтримав уряд.

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Як повідомляє віце-прем`єр Михайло Федоров, е-Підприємець обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Завдяки проєкту можна буде не лише відкрити бізнес, а й отримати інші необхідні для масштабування сервіси. Наприклад, при відкритті кавʼярні можна буде отримати необхідні дозволи й подати декларацію на порталі «Дія» без жодних паперів та поїздок у держоргани.

Спочатку е-Підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема:

салонів краси,

кафе,

точок продажу.

Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.

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«е-Підприємець міститиме 12 послуг для бізнесу: від реєстрації ФОП — до відкриття банківського рахунку. Не треба буде ходити по різних установах, збирати довідки та зайві папірці, щоб отримати послуги, треба лише мати гаджет та 20 хвилин вільного часу», — додали у Міністерстві цифрової трансформації, зазначивши, що отримання цих послуг буде максимально простим. Для цього потрібно буде зайти на портал «Дія» та заповнити заяву.

Отримати послугу можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку власної справи. Наприклад, дійсні ФОП зможуть розширити бізнес.

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Нагадаємо, що раніше Михайло Федоров анонсував запуск пілотного проєкту «розумної мобілізації», коли фахівець у певній царині зможе сам обрати собі військову спеціальність.

Фото Pixabay

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