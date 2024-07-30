Заступник директора НАБУ Углава звинуватив активістів-антикорупціонерів у спробах зруйнувати бюро

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава звернувся до міжнародних організацій та Ради громадського контролю НАБУ з проханням убезпечити бюро від зовнішнього тиску з боку активістів-антикорупціонерів. Зокрема, від дій Центру протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін.

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Про це йдеться в листі Углави. Він заявляє, що НАБУ стикнулося з найбільшим викликом за всю історію свого існування.

«На цей раз особи з власними нездоровими амбіціями вирішили внести розбрат всередині колективу. Як наслідок — зруйнувати НАБУ, а надалі за допомогою ручного керування під егідою „переатестації“ „ремонтувати“ його», — зазначає Углава.

Посадовець має на увазі штучний скандал щодо нібито розголошення ним інформації з досудового розслідування НАБУ.

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Углава наголошує, що такі звинувачення безпідставні.

«Це все більше схоже на переслідування з боку деяких представників громадських організацій. Ця дискредитаційна кампанія була складовою частиною плану ЦПК негласно впливати та керувати НАБУ», — пише він на своїй сторінці у соцмережі.

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Раніше Углава подав до суду на ЦПК і Віталія Шабуніна, вимагаючи спростувати поширену ними брехню про злив даних.

Також ЗМІ писали, що колишній директор НАБУ Артем Ситник нібито знаходився під контролем Шабуніна. При цьому обидва включені до Реєстру корупціонерів.

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Нагадаємо, Шабунін числився бойовим медиком і отримував надбавки за службу, залишаючись у Києві. Наразі ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо активіста: за ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а ще привласнення засобів пересування, військової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, що Шабуніна викрили на привласненні джипу Nissan Pathfinder, що був переданий як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

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