«Втратили себе»: українська телеведуча про Яму та Винника, які ховаються за кордоном
Ведуча ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс в інтерв’ю для «Люкс ФМ» заявила, що після вторгнення рф шоубізнес України сильно змінився.
«Зараз почали діяти інші правила, які дали змогу вийти на сцену новим артистам. У Влада Ями й Олега Винника залишилася в Україні своя фан-база, яка чекає на їхнє повернення. Проте обоє вже не матимуть тієї популярності, яка була в них до війни», — сказала ведуча.
На її думку, Влад та Олег якоюсь мірою «втратили себе».
«Просто люди зробили свій вибір і за нього тепер будуть відповідати, коли все закінчиться. Але мені водночас приємно спостерігати за змінами в українському шоубізнесі. Нарешті почали набирати популярності молоді артисти, які неабияк талановиті. Дивлюся на KOLA, YAKTAK, інших молодих артистів, і у мене просто серце тішиться та душа», — говорить Шовкопляс.
Раніше відомий танцівник та хореограф Дмитро Дікусар, який захищає Україну на фронті, розповів про те, як ставиться до Влада Ями, який втік з України до США на початку російського вторгнення.
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